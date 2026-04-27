Как пройдет летний отдых детей в Казахстане

В Правительстве под председательством Аида Балаева обсудили подготовку к летней кампании и условия отдыха детей, передает BAQ.kz.

Сколько детей охватят

По данным Министерства просвещения, в этом году летним отдыхом планируют охватить 3,2 млн детей - это более 86% школьников.

Отдых организуют в 20 круглогодичных лагерях, 179 сезонных центрах, а также почти в 11 тысячах пришкольных и внешкольных площадок.

Что изменится в лагерях

Власти усиливают требования к детским лагерям. Особое внимание уделяется безопасности, санитарным условиям и медицинскому сопровождению.

Как отметила Аида Балаева, отдых детей должен быть не только безопасным, но и полезным.

«Мы должны обеспечить безопасный, качественный и оздоровительный детский отдых», - подчеркнула она.

Чем будут заняты дети

Планируется, что 97% школьников будут вовлечены в различные активности.

Программы включают творческие, спортивные, туристические, образовательные и трудовые направления. При этом власти подчеркивают: лето не должно превращаться в продолжение учебы.

Мероприятия будут проходить в игровой и доступной форме.

Контроль за здоровьем и питанием

Министерство здравоохранения Республики Казахстан усиливает санитарный контроль лагерей.

Проводится выдача санитарных заключений, разрабатываются рекомендации для медперсонала и обновляется система питания.

Особый контроль установят за качеством воды, питания и общим санитарным состоянием лагерей.

Проверки и требования

Совместно с Министерство внутренних дел Республики Казахстан проверят сотрудников лагерей.

Также обновлен порядок лицензирования - теперь его будут проходить через портал электронного правительства сроком на 5 лет.

Что поручили регионам

Аида Балаева поручила усилить безопасность, особенно при выездных мероприятиях, улучшить качество программ и устранить недостатки в пришкольных лагерях.

Кроме того, в летние программы планируют внедрить элементы экологического проекта «Жасыл сабақтар».