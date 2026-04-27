Как пройдет летний отдых детей в Казахстане
В Казахстане летом отдыхом охватят 3,2 млн детей. Власти усиливают контроль лагерей, безопасность и качество программ.
В Правительстве под председательством Аида Балаева обсудили подготовку к летней кампании и условия отдыха детей, передает BAQ.kz.
Сколько детей охватят
По данным Министерства просвещения, в этом году летним отдыхом планируют охватить 3,2 млн детей - это более 86% школьников.
Отдых организуют в 20 круглогодичных лагерях, 179 сезонных центрах, а также почти в 11 тысячах пришкольных и внешкольных площадок.
Что изменится в лагерях
Власти усиливают требования к детским лагерям. Особое внимание уделяется безопасности, санитарным условиям и медицинскому сопровождению.
Как отметила Аида Балаева, отдых детей должен быть не только безопасным, но и полезным.
«Мы должны обеспечить безопасный, качественный и оздоровительный детский отдых», - подчеркнула она.
Чем будут заняты дети
Планируется, что 97% школьников будут вовлечены в различные активности.
Программы включают творческие, спортивные, туристические, образовательные и трудовые направления. При этом власти подчеркивают: лето не должно превращаться в продолжение учебы.
Мероприятия будут проходить в игровой и доступной форме.
Контроль за здоровьем и питанием
Министерство здравоохранения Республики Казахстан усиливает санитарный контроль лагерей.
Проводится выдача санитарных заключений, разрабатываются рекомендации для медперсонала и обновляется система питания.
Особый контроль установят за качеством воды, питания и общим санитарным состоянием лагерей.
Проверки и требования
Совместно с Министерство внутренних дел Республики Казахстан проверят сотрудников лагерей.
Также обновлен порядок лицензирования - теперь его будут проходить через портал электронного правительства сроком на 5 лет.
Что поручили регионам
Аида Балаева поручила усилить безопасность, особенно при выездных мероприятиях, улучшить качество программ и устранить недостатки в пришкольных лагерях.
Кроме того, в летние программы планируют внедрить элементы экологического проекта «Жасыл сабақтар».
