ЦИК Казахстана утвердил ключевые этапы референдума
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан утвердили график проведения голосования по проекту новой Конституции, передает BAQ.KZ.
Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман на брифинге в Астане разъяснил порядок подготовки и проведения референдума, а также обязанности комиссий всех уровней – от Центральной комиссии до территориальных и участковых.
По информации ЦИК, ключевые этапы референдума будут следующими:
– С 12 февраля по 14 марта — период агитации по проекту Конституции.
– С 27 февраля по 4 марта — официальное информирование граждан о местах и времени голосования.
– 14 марта — "день тишины", когда запрещена любая агитация.
– 15 марта — день голосования, участки будут открыты с 7:00 до 20:00.
– До 22 марта — подведение итогов референдума по всей стране.
В ЦИК подчеркнули, что Центральная комиссия будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства, обеспечивать единообразие процедур и подводить итоги голосования. Территориальные и участковые комиссии организуют проведение голосования на местах, распределяют средства и информируют граждан о порядке участия.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе