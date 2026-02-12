В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан утвердили график проведения голосования по проекту новой Конституции, передает BAQ.KZ.

Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман на брифинге в Астане разъяснил порядок подготовки и проведения референдума, а также обязанности комиссий всех уровней – от Центральной комиссии до территориальных и участковых.

По информации ЦИК, ключевые этапы референдума будут следующими:

– С 12 февраля по 14 марта — период агитации по проекту Конституции.

– С 27 февраля по 4 марта — официальное информирование граждан о местах и времени голосования.

– 14 марта — "день тишины", когда запрещена любая агитация.

– 15 марта — день голосования, участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

– До 22 марта — подведение итогов референдума по всей стране.

В ЦИК подчеркнули, что Центральная комиссия будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства, обеспечивать единообразие процедур и подводить итоги голосования. Территориальные и участковые комиссии организуют проведение голосования на местах, распределяют средства и информируют граждан о порядке участия.