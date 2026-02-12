В Центральной избирательной комиссии Казахстана разъяснили порядок подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию. С докладом на брифинге в Астане выступил заместитель председателя ЦИК РК Мухтар Ермак, передает BAQ.KZ.

По его словам, в соответствии со статьёй 20 Закона "О республиканском референдуме" функции комиссий распределяются по трём уровням: Центральная избирательная комиссия выполняет функции Центральной комиссии референдума, территориальные избирательные комиссии — функции территориальных комиссий референдума, а участковые избирательные комиссии — функции участковых комиссий. При этом в ходе подготовки и проведения референдума будут использоваться печати и интернет-ресурсы соответствующих избирательных комиссий.

"Центральная комиссия референдума осуществляет контроль за соблюдением законодательства о референдуме на всей территории республики и обеспечивает его единообразное применение. В пределах своей компетенции она принимает обязательные решения, организует и координирует работу по подготовке и проведению референдума, отменяет или приостанавливает решения нижестоящих комиссий, распределяет выделенные средства, контролирует материально-техническое обеспечение, рассматривает обращения и жалобы, устанавливает время голосования и подводит общие итоги по стране", — сообщил заместитель председателя ЦИК.

Он также отметил, что территориальные комиссии обеспечивают проведение референдума в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, координируют работу участковых комиссий, распределяют бюджетные средства, контролируют соблюдение законодательства и рассматривают обращения.

Участковые комиссии, в свою очередь, формируют и уточняют списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, информируют население о времени, месте и порядке голосования, организуют процесс голосования на участках, проводят подсчёт голосов и устанавливают итоги голосования на соответствующей территории.