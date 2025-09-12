В цехах астанинской фабрики "Аромат" слышно ровное гудение конвейеров, а воздух наполнен запахами свежих духов. Корреспонденту BAQ.kz удалось побывать на этом предприятии и увидеть весь процесс производства уникальных ароматов - от разработки формулы до готового флакона. За пять лет работы фабрика выпустила более 450 ароматов, около 300 из которых производятся серийно, а 90% продукции экспортируется в страны СНГ и Ближнего Востока.

Особое внимание на фабрике уделяется сотрудникам, которые стоят за качеством каждого флакона. Одной из них стала двадцати двухлетняя Тлеугуль Ташкен, по образованию девушка является учителем начальных классов. Она пришла на фабрику почти два года назад, хотя до этого не имела опыта в производстве. Для Тлеугуль работа здесь стала не только источником дохода, но и возможностью освоить новую профессию, изучить процесс создания ароматов и почувствовать себя частью коллектива.

"Я пришла на фабрику, потому что мне всегда нравились ароматы. Раньше я продавала парфюмерию и знала, как раскрываются запахи, но здесь открылась с другой стороны. Я участвую в производстве и проверке каждой линии, узнаю, как создаются новые ароматы, изучаю их историю. Каждый флакон проходит через руки человека, и это важно", - рассказывает Тлеугуль.

Сотрудница подробно описывает организацию рабочего дня и условия труда. Она отмечает, на фабрике продуман каждый аспект рабочего дня, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на своей работе и при этом чувствовать себя комфортно.

"Мы начинаем в 9 утра и работаем до 18.00 часов, при этом предусмотрены удобные перерывы и оплачиваемый обед. Премиальные начисляются к праздникам, а для удобства сотрудников организована развозка: автобусы забирают нас с разных точек города и возвращают домой. Всё устроено так, чтобы работа шла легко и спокойно", — рассказывает Тлеугуль.

По её словам, на фабрике особенно ценят командную работу и внимание к деталям. Каждый аромат проходит через руки нескольких специалистов, а процессы отлажены так, чтобы качество оставалось стабильным.

"Мы собираем ароматы, дефизоры для дома, детские парфюмы, скрабы и бомбочки для тела. Коллектив дружный, всегда помогают друг другу. Работа интересная, график не тяжёлый. Мне нравится видеть, как каждый аромат рождается от формулы до готового флакона", — делится специалист.

Она также рассказывает о профессиональном росте и возможности работать с премиальными линиями:

"Некоторые линии, например нишевые ароматы Crit-Avent или популярные Tom Ford, мы производим по особым рецептурам. Это интересно - сравнивать их с оригиналом, и я могу сказать, что наши версии ничем не уступают по качеству и раскрытию запаха".

За каждым этапом производства внимательно следит руководство фабрики, чтобы гарантировать качество и соответствие международным стандартам. Руководитель предприятия Александр Ким подробно рассказал о философии работы, поддержке коллектива и значении рабочих профессий.

"Стереотип о том, что казахстанская продукция не может быть качественной, постепенно рушится. Мы уделяем внимание всему циклу производства, от проверки каждой бутылки до создания авторских линий совместно с известными парфюмерами. Наши ароматы соответствуют мировым стандартам, и мы гордимся, что 90% продукции идёт на экспорт", — отметил Александр Ким.

Он подчеркнул, что фабрика не только создаёт ароматы, но и формирует условия для профессионального роста сотрудников. Премиальные линии, новые коллекции и забота о коллективе делают работу на предприятии комфортной и привлекательной.

"Мы запустили премиальную серию The Spirit of Kazakhstan и итальянскую нишевую Vittorio. Для нас важно не только качество продукции, но и условия труда сотрудников - им предоставляется питание, транспорт, своевременные выплаты. В рамках Года рабочих профессий мы хотим показать, что рабочие специальности здесь ценят и поддерживают, создавая возможности для профессионального роста и комфортной работы", — добавил Александр Ким.

Предприятие сочетает международные стандарты с уникальной казахстанской рецептурой: сырьё закупается во Франции и Швейцарии, а новые ароматы разрабатываются как в астанинской лаборатории, так и во французском Грассе.

"Наша цель - создавать ароматы мирового уровня, сохраняя казахстанский характер продукции. Мы гордимся тем, что можем показывать: казахстанские рабочие профессии и индустриальное производство конкурентоспособны и качественны", — сказал руководитель фабрики.

По словам Александра Кима, их продукция доступна в Казахстане через магазины и онлайн-платформы, а также поставляется в более чем десять стран. Детские флаконы стоят около трёх тысяч тенге за 50 мл.