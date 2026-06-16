Как работает принцип "бутылочного горлышка" на дорогах

В Алматы продолжают использовать фильтрационные посты, которые помогают выявлять нарушителей и повышать безопасность на дорогах. В полиции этот метод называют принципом "бутылочного горлышка".

Суть метода заключается в искусственном сужении транспортного потока.Это позволяет сотрудникам полиции контролировать дорожную ситуацию без опасных погонь, резких маневров и создания аварийных ситуаций.

При этом проверке подвергаются не все автомобили подряд. Полицейские сначала визуально оценивают водителей и транспортные средства, а затем выборочно проводят проверки.

Как сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев, главная задача фильтрационных постов – предупреждение нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения.

По его словам, такой формат работы помогает выявлять водителей, которые могут представлять опасность для окружающих. Речь идет о людях, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, без необходимых документов или на технически неисправном транспорте.

Полицейские подчеркивают, что основная цель таких постов – не наказание, а профилактика правонарушений. Это позволяет вовремя остановить потенциально опасного водителя и предотвратить возможные происшествия на дороге.

По данным ведомства, применение фильтрационных постов уже доказало свою эффективность и остается одним из важных инструментов обеспечения безопасности на дорогах Алматы.