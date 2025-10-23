В Казахстане начала работу Единая система учёта (ЕСУ) в сфере игорного бизнеса. За первый месяц она выявила и направила на блокировку более 7 тысяч нелегальных сайтов, связанных с азартными играми. По запросу редакции BAQ.KZ в Министерстве туризма и спорта и компании-операторе рассказали, как работает система, какие технологии применяются и какие нововведения появятся в будущем. Подробнее – в материале BAQ.KZ.

Что такое Единая система учёта

ТОО "Оператор единой системы учёта" создано по решению правительства в декабре 2024 года. Компания отвечает за работу Единой системы учёта (ЕСУ) и реализует проект в соответствии с законом об игорном бизнесе и приказом Министерства туризма и спорта, вступившим в силу весной 2025 года.

"ЕСУ выполняет ключевые функции: принимает наличные и безналичные платежи, включая электронные деньги, и обеспечивает выплату выигрышей; ведёт персонифицированный учёт участников пари, ставок, коэффициентов и выплат; блокирует ставки от лиц младше 21 года, ограниченных в участии, осуждённых или находящихся в Едином реестре должников; предотвращает участие лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом", - сообщили в Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи Минтуризма на запрос BAQ.KZ.

Задачи системы – повышение прозрачности букмекерского рынка, защита прав участников, формирование достоверной статистики по объёмам и частоте ставок, а также предупреждение лудомании (игровой зависимости).

"ЕСУ будет источником достоверных данных для разрешения споров между букмекерами и их клиентами", - отметили в Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

Сейчас в Министерстве туризма и спорта готовят дополнительные поправки в законодательство, которые расширят возможности ЕСУ. В частности, системе хотят поручить выявление и направление на блокировку нелегальных сайтов и онлайн-казино.

Кроме того, разрабатываются изменения, предусматривающие введение обязательных социальных отчислений букмекерских компаний на развитие спорта. Размер и пропорции таких отчислений определит Правительство.

"Речь идёт о закреплении социальной ответственности игорного бизнеса, который обязан делиться частью прибыли с государством и спортом", - пояснили в министерстве.

ИИ и борьба с нелегальными сайтами

Как сообщили в ТОО "Оператор единой системы учёта", в систему уже интегрированы элементы искусственного интеллекта и машинного обучения.

"На данном этапе машинное обучение используется для классификации контента, распознавания сайтов, связанных с азартными играми, анализа изображений и текста, а также прогнозирования вероятности повторных нарушений. Система приоритизирует рисковые ресурсы и формирует уведомления о блокировке", - сообщили в компании.

С 11 сентября 2025 года, в ходе пилотного запуска, система выявила и направила на блокировку более 7 тысяч нелегальных ресурсов, при этом среднее время от обнаружения до уведомления составило менее часа.

"Операторы ежедневно проверяют найденные системой сайты, обучая алгоритмы и снижая количество ошибочных срабатываний. Для блокировки используются инструменты ИС "Кибернадзор", АО "ГТС" и операторов связи через API и протоколы уведомлений", - рассказали в компании.

Кибербезопасность и защита данных

В ЕСУ подчеркивают, что система не обрабатывает персональные данные граждан – она работает исключительно с технической информацией: доменами, URL и сетевыми параметрами.

"Вся инфраструктура защищена на уровне дата-центра, используется шифрование трафика (TLS), сегментация сетей, контроль доступа по ролям и постоянный мониторинг безопасности. Регулярно проводятся проверки уязвимостей и аудит конфигураций", - сообщили в операторе.

Серверы ЕСУ размещены в ЦОД АО "НИТ" уровня Tier III с георезервированием и круглосуточным мониторингом. Для защиты применяются фаерволы L7, системы WAF и анти-DDoS, а также резервное копирование и автоматическое переключение при сбоях.

Как отмечают в Министерстве туризма и спорта, внедрение онлайн-контроля за деятельностью букмекерских контор – распространённая международная практика.

"В Великобритании Gambling Commission контролирует деятельность операторов через API-интеграцию с налоговой системой, что позволило сократить налоговые махинации на 40%. В Австралии Gambling and Racing Commission работает совместно с правоохранительными органами, отслеживая все операции в режиме реального времени", - добавили они.

Казахстан намерен идти тем же путём, создавая прозрачную, цифровую и контролируемую индустрию азартных игр, где нелегальные участники рынка будут автоматически исключаться.

В ближайшее время ЕСУ планирует расширить функционал – внедрить компьютерное зрение для распознавания рекламы нелегальных онлайн-казино и интегрировать систему с другими государственными сервисами через шину Smart Bridge. Это позволит объединить мониторинг, налоговый контроль и кибернадзор в единую экосистему, где каждый участник рынка будет работать по единым и прозрачным правилам.