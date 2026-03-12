Как работает система защиты туристов «туркод» в Казахстане
Эксперт рассказал, как казахстанцы могут безопасно вернуться на Родину из путешествия.
На фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке вопрос безопасности казахстанских туристов за границей становится особенно актуальным. В таких случаях важную роль играет система гарантирования прав туристов, одним из инструментов которой является «туркод». Этот код выдается при оформлении поездки у туроператора и подтверждает, что тур находится под защитой фонда «Туристік Қамкор», и в случае непредвиденных обстоятельств турист может рассчитывать на помощь и возвращение в Казахстан.
Корреспондент BAQ.KZ выяснил, как работает система защиты туристов «туркод» и в каких случаях она вступает в действие.
В Казахстане туроператоры обязаны быть участниками системы гарантирования прав туристов. При оформлении поездки турист получает «туркод», который подтверждает, что поездка защищена фондом и в случае непредвиденных обстоятельств турист может рассчитывать на помощь.
«В нашей стране существует уникальная система защиты туристов, которые выезжают за границу. Туроператор может заниматься этой деятельностью только при наличии лицензии. Чтобы ее получить, необходимо внести банковские гарантии и финансовые взносы в специальный фонд. После этого турист получает туркод, подтверждающий безопасность поездки», – пояснила председатель фонда «Туристік Қамкор» Инна Рей.
Средства фонда могут использоваться при банкротстве туроператора, угрозе жизни и здоровью туриста или других чрезвычайных ситуациях. Фонд обеспечивает размещение, питание и возвращение туриста в Казахстан.
«Всего существует четыре случая, когда задействуются средства фонда. Это не только банкротство туроператора, но и ситуации, когда возникает угроза жизни и здоровью туристов. Основная задача системы обеспечить безопасность туристов и их возвращение домой», – отметила она.
