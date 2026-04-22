Как работает управление пенсионными накоплениями через УИП в Казахстане

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» заключил договор о доверительном управлении пенсионными активами с АО «Tansar Capital». Компания вошла в число управляющих инвестиционным портфелем, которым может быть передана часть пенсионных накоплений вкладчиков. По каким критериям была отобрана данная компания? И какие еще компании могут получить доступ к управлению пенсионными активами? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Критерии для компаний, управляющих инвестиционным портфелем

В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в ответ на запрос редакции BAQ.KZ сообщили о том, что АО «Tansar Capital» начал работу на рынке инвестирования пенсионных активов в марте 2026 года.

Чтобы управлять пенсионными активами, компания должна входить в специальный реестр управляющих инвестиционным портфелем и соответствовать требованиям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Обычно учитываются размер капитала компании, отсутствие убытков за последние два года, опыт работы на финансовом рынке и другие показатели.

«Ключевые условия для осуществления деятельности по управлению пенсионными активами на примере АО «Tansar Capital»: - соответствие требованиям регулятора: УИП соответствует требованиям казахстанского законодательства, установленным для управления пенсионными активами; - опыт и деловая репутация: АО «Tansar Capital» обладает значительным опытом работы на финансовом рынке (компания основана в 1995 году, прежнее наименование — АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», в связи с государственной перерегистрацией юридического лица оно переименовано в октябре 2022 г. в АО «Tansar Capital»); - наличие лицензии: УИП имеет лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционным п ортфелем; - наличие договора с ЕНПФ: заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с АО «ЕНПФ», - говорится в ответе на запрос редакции.

Какой объем пенсионных средств передадут в управление АО «Tansar Capital»?

В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» отметили, что точный объем пенсионных средств, которые передадут в управление АО «Tansar Capital», заранее не определен. Это зависит от самих вкладчиков.

С 2026 года вкладчики могут выбирать одну из трех инвестиционных стратегий. Они отличаются по уровню риска, ожидаемой доходности и сроку инвестирования. Если до пенсии еще много времени, можно выбрать более долгосрочную стратегию. Если до выхода на пенсию осталось немного, больше подойдёт консервативный вариант.

АО «Tansar Capital» работает по стратегии Ki (36). Она подходит для вкладчиков, которым до выхода на пенсию осталось больше 3 лет. Минимальный уровень доходности по этой стратегии оценивается за 36 месяцев.

Перевести накопления в управление АО «Tansar Capital» могут мужчины младше 60 лет и женщины младше 58 лет.

Как передача средств может повлиять на доходность пенсионных накоплений?

Как уточнили в АО «Единый накопительный пенсионный фонд», минимальное значение доходности инвестиционного портфеля рассчитывается по итогам 36 месяцев. В целом, результаты инвестиционной деятельности рекомендуется оценивают в средне и долгосрочной перспективе.

Как будет развиваться модель управления пенсионными активами?

Модель управления пенсионными активами развивается за счет предоставления вкладчикам права самостоятельно выбирать управляющие компании и передавать им часть своих накоплений.

В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» напомнили, что согласно Социальному кодексу, можно перевести до 50% средств из обязательных пенсионных взносов (ОПВ и ОППВ) и до 100% средств из добровольных взносов, а также до 100% накоплений при заключении пенсионного аннуитета.

Какие компании уже допущены к управлению пенсионными накоплениями?

Помимо АО «Tansar Capital», 5 УИП обладают лицензиями и соответствуют требованиям:

АО «Alatau City Invest»

АО «BCC Invest»

АО «Halyk Global Markets»

АО «Halyk Finance»

АО «Сентрас Секьюритиз»

По состоянию на 1 марта 2026 года пенсионные активы под управлением УИП составили 99,39 млрд тенге, из них: