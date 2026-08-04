В Казахстане отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний и рост эффективности лечения.

По данным Министерства здравоохранения, за последние три года доля случаев рака, выявленных на ранних стадиях, увеличилась на 6,1% и достигла 36,8%. Одновременно количество запущенных случаев снизилось на 7,5%.

Одним из ключевых результатов стало снижение смертности пациентов с онкологическими заболеваниями на 26,6%. Пятилетняя выживаемость достигла 65%, что означает, что все больше пациентов продолжают жить спустя пять лет после постановки диагноза.

Ранняя диагностика дает результат

Развитие системы раннего выявления заболеваний остается одним из главных направлений борьбы с онкологией. Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше возможностей для эффективного лечения и улучшения качества жизни пациентов.

По основным показателям онкологической помощи Казахстан занимает ведущие позиции среди стран Центральной Азии и постепенно приближается к уровню стран ОЭСР, где ранняя диагностика и современные методы лечения являются основой противодействия онкологическим заболеваниям.

«Мы последовательно создаем систему, в которой каждый пациент сможет получить качественную онкологическую помощь независимо от места проживания. Это не разовые решения, а долгосрочные изменения, которые уже дают реальные результаты», – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Тысячи пациентов находятся под наблюдением

Сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении находятся 246 тысяч пациентов. Ежегодно в стране выявляется около 43 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Для дальнейшего улучшения показателей Министерство здравоохранения реализует Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Документ направлен на системную модернизацию онкологической службы, развитие диагностики, повышение качества лечения и доступности медицинской помощи для населения.

Изменения в системе онкологической помощи уже отражаются в статистике: заболевания чаще выявляются на ранних стадиях, а результаты лечения становятся более эффективными.