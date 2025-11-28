Информационному агентству "BAQ.KZ" исполнилось 15 лет. Сегодня сайт – одно из самых популярных и авторитетных СМИ Казахстана. Миллионы преданных читателей и зрителей доказали, что доверяют информации, которую собирают наши журналисты. В юбилейную дату редакцию пришли поздравить высокопоставленные гости и мэтры отечественной журналистики. В нашем специальном репортаже расскажем все подробности этого дня.