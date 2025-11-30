Конкретные шаги позволили университетам Казахстана де-факто стать безусловными лидерами в Центральной Азии, как закон "о науке и технологической политике" позволил сформировать в стране эффективную модель так называемой "открытой науки" в интервью BAQ.KZ рассказала вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кубенова.

Кроме того, вице-министр ответила на вопросы о том, почему важно, чтобы развитие науки руководствовалось не только академическими запросами, но и конкретными целям экономических потребностей экономики и как механизм индустриального PhD должен способствовать решению этой задачи.