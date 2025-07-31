На брифинге в правительстве первый вице-премьер Роман Скляр рассказал, как рост курса доллара до 550 тенге и предстоящее повышение НДС с 2025 года повлияют на реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство АЭС, новых ТЭЦ, комфортных школ, а также закуп поездами Stadler для нужд КТЖ, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Скляра, влияние будет незначительным, особенно для объектов, реализуемых в рамках свободных экономических зон. Для таких проектов уже предусмотрены льготы по НДС – на ввоз оборудования и стройматериалов.

"Есть зачётные схемы, если используются местные материалы. Всё это счетные вещи и будут учтены при корректировке проектно-сметной документации. Но в целом суммы будут незначительные", – отметил Скляр.

Отдельно был затронут вопрос закупа вагонов Stadler, контракт по которым был подписан ещё в 2022 году на сумму 730 миллиардов тенге.