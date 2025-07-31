Как рост доллара и НДС отразятся на строительстве АЭС, ТЭЦ, школ
Влияние будет незначительным.
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На брифинге в правительстве первый вице-премьер Роман Скляр рассказал, как рост курса доллара до 550 тенге и предстоящее повышение НДС с 2025 года повлияют на реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство АЭС, новых ТЭЦ, комфортных школ, а также закуп поездами Stadler для нужд КТЖ, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Скляра, влияние будет незначительным, особенно для объектов, реализуемых в рамках свободных экономических зон. Для таких проектов уже предусмотрены льготы по НДС – на ввоз оборудования и стройматериалов.
"Есть зачётные схемы, если используются местные материалы. Всё это счетные вещи и будут учтены при корректировке проектно-сметной документации. Но в целом суммы будут незначительные", – отметил Скляр.
Отдельно был затронут вопрос закупа вагонов Stadler, контракт по которым был подписан ещё в 2022 году на сумму 730 миллиардов тенге.
"Первые вагоны поставят уже в декабре этого года. Давайте дождемся поставки и уже в следующем году посмотрим, как скажется курсовая разница и насколько КТЖ увеличит уровень локализации", – сказал Скляр.
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