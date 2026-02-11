В Астане прошло расширенное заседание Правительства Казахстана, на котором были озвучены ключевые ориентиры экономической политики страны. В ответ на прозвучавшие тезисы эксперты Института экономических исследований предлагают сместить акценты с роста ВВП к реальным доходам граждан, усилить антиинфляционную политику и пересмотреть условия государственной поддержки бизнеса. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие подходы эксперты считают ключевыми для реализации поставленных задач.

Рост ВВП и доходы населения

Старший эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Рамазан Есенгазиев отметил, что сам по себе рост ВВП не гарантирует повышения уровня жизни граждан.

"Поскольку рост ВВП сам по себе не всегда приводит к увеличению доходов населения, приоритеты экономической политики в ближайшее время могут сместиться от процентов роста ВВП к более прикладным показателям – реальным доходам, качеству занятости и покупательной способности. Это превращает благосостояние граждан в главный KPI для Правительства и акиматов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, такой подход усиливает антиинфляционную повестку, поскольку именно инфляция быстрее всего "съедает" номинальный рост доходов.

"Представляется вероятным усиление координации действий Правительства и Национального банка по сдерживанию инфляции, а также более пристальное внимание к тем сегментам рынка, где рост цен оказывает наибольшее давление на домохозяйства", – пояснил Есенгазиев.

Господдержка бизнеса

Ещё одним возможным направлением экономической политики, по словам эксперта, может стать пересмотр условий предоставления государственной поддержки бизнесу.

"На практике это может выражаться в закреплении обязательств компаний по повышению оплаты труда, созданию и сохранению рабочих мест, а также инвестициям в обучение и развитие персонала", – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что государство не может напрямую увеличивать доходы широкой части населения, а эффекты таких мер проявятся лишь со временем.

"Рынок остаётся самостоятельным механизмом, а государство может только создавать условия и стимулы для бизнеса, приводящие к росту доходов населения", – добавил он.

Бюджетная дисциплина

Директор Центра фискальной политики Института экономических исследований Ксения Загал отметила, что акцент Президента на жёсткой бюджетной дисциплине не означает автоматического сокращения расходов.

"Речь идёт не о снижении расходов как таковых, а о повышении их результативности и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях", – пояснила она.

По её словам, более рациональное использование бюджетных средств позволяет направлять их в сферы с наибольшим мультипликативным эффектом – инфраструктуру, поддержку предпринимательства и развитие человеческого капитала.

"Это повышает отдачу от каждого тенге государственных вложений и создаёт более устойчивые условия для долгосрочного экономического роста", – подчеркнула Загал.

Дополнительным фактором становится макрофинансовая устойчивость: по итогам 2025 года дефицит бюджета составил около 4,4% ВВП.

По словам Ксении Загал, оптимизация неприоритетных расходов открывает дополнительные возможности для социальной сферы.

"В условиях, когда более трети экономики перераспределяется через государственный бюджет – расходы составляют около 33,5% ВВП, – повышение эффективности позволяет не просто сохранять социальные обязательства, но и делать их более адресными и устойчивыми", – отметила она.

ИИ и цифровизация

Заместитель директора Центра фискальной политики Института экономических исследований Эльмира Осипова заявила, что искусственный интеллект уже перестаёт быть декларацией и начинает работать как реальный инструмент роста.

"Создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития позволило перейти от разрозненных цифровых проектов к целенаправленной государственной политике по ИИ", – отметила она.

По её словам, приняты Концепция развития ИИ до 2029 года и первый закон об ИИ, что сформировало правовую основу для внедрения технологий в экономику и госуправление.

"ИИ-решения уже применяются в бюджетном и налоговом администрировании, таможенном контроле, стратегическом планировании и аудите. Это делает управление государственными финансами более прозрачным и точным", – подчеркнула Осипова.

Эксперты сходятся во мнении, что заявленные приоритеты означают переход от количественного роста к качественной модели развития. Фокус смещается на реальные доходы граждан, эффективность бюджетных расходов и технологическое обновление экономики – при этом ключевые эффекты таких решений будут проявляться постепенно.