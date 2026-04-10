Казахстанские ученые изучают процессы рождения звезд с помощью суперкомпьютеров и данных космических телескопов. Об этом в документальном фильме рассказал астрофизик Бекдаулет Шукиргалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Бекдаулет Шукиргалиев - астрофизик, занимающийся исследованиями в области формирования звезд и галактик. Он получил образование в Казахском национальном университете, где изучал астрономию, затем продолжил обучение в магистратуре и докторантуре.

Сегодня он работает в научной среде, связанной с астрофизическими исследованиями и обсерваториями Алматы. Как отмечает ученый, его главный научный интерес — это происхождение звезд и физика их формирования.

«Меня всегда интересовал фундаментальный вопрос: как появляются звезды. Мы видим их на небе, но сам процесс их рождения — это сложнейшая физика. Например, наше Солнце — как оно сформировалось? Что происходило на ранних этапах? Именно это направление и стало основой моих исследований», — рассказал Бекдаулет Шукиргалиев.

По его словам, сегодня ученые используют современные технологии для изучения космоса.

«Такие инструменты, как телескоп James Webb, позволяют наблюдать процессы, происходившие миллиарды лет назад. Но сами данные — это огромные массивы информации, которые мы обрабатываем с помощью суперкомпьютеров. Это миллионы расчетов каждую секунду», — пояснил он.

Ученый подчеркнул, что процесс формирования звезд значительно сложнее, чем может показаться.

«Звезды не появляются поодиночке. Это всегда сложные гравитационные процессы, когда вещество стягивается, формируются скопления, и уже внутри них рождаются звезды. Мы пытаемся смоделировать эти процессы и понять, как именно это происходит», — отметил астрофизик.

Таким образом, исследования казахстанских ученых в области астрофизики позволяют по-новому взглянуть на устройство Вселенной.

