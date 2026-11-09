Школьники Астаны обсудили вопросы водосбережения с послом Швейцарии

Школьники Астаны обсудили с послом Швейцарии Кристиной Хонеггер и вице-министром водных ресурсов и ирригации Жандосом Салимовым, как беречь воду и участвовать в экологических проектах. Встреча прошла в формате экочаса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Экологический час «Водный след, ответственный выбор каждого человека» провели в школе-лицее № 37 имени Сырбая Мауленова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Казахстане Кристина Хонеггер и вице-министр Жандос Салимов познакомились с экологическими инициативами учащихся. Гости посетили школьную теплицу, узнали о проектах ученического самоуправления и посмотрели творческие работы детей, посвященные сохранению водных ресурсов.

Кристина Хонеггер выступила с докладом «Водный след: ответственное потребление и экологическая культура».

После выступления школьники смогли задать послу и вице-министру вопросы о водосбережении, экологическом образовании и возможностях участия в природоохранных инициативах.

«Сохранение водных ресурсов является общей задачей государства, общества и каждого человека. Важно, чтобы бережное отношение к воде формировалось со школьной скамьи. Такие встречи помогают вовлекать детей и молодежь в реализацию экологических инициатив», - отметил Жандос Салимов.

Встречу организовало некоммерческое акционерное общество «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» в рамках инициативы Министерства водных ресурсов и ирригации «Экономь воду — сохраняй будущее!» и единой программы воспитания «Адал азамат».

По данным министерства, за время реализации проекта «Экономь воду — сохраняй будущее!» в нем приняли участие более 3,3 млн школьников и 35 тысяч студентов по всему Казахстану.