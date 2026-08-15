  • Главная
  • Новости
  • Как сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Как сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Национальная команда Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров в Ташкенте с впечатляющим результатом.

15 Августа 2026, 16:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК 15 Августа 2026, 16:17
15 Августа 2026, 16:17
129
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей, в том числе 19 золотых, а также установили 16 рекордов — 11 рекордов Азии и 5 мировых.

По итогам чемпионата Казахстан занял первое место в общекомандном зачете среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет.

Одной из самых результативных спортсменок стала Снежана Кашкарова, установившая три рекорда Азии и три мировых рекорда. По итогам соревнований она была признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике.

Еще два мировых рекорда установила Ксения Прозорова, продемонстрировав высокий уровень мастерства и подготовки.

Самое читаемое

Наверх