Как сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Национальная команда Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров в Ташкенте с впечатляющим результатом.
15 Августа 2026, 16:17
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15 Августа 2026, 16:1715 Августа 2026, 16:17
129Фото: Министерство туризма и спорта РК
Казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей, в том числе 19 золотых, а также установили 16 рекордов — 11 рекордов Азии и 5 мировых.
По итогам чемпионата Казахстан занял первое место в общекомандном зачете среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет.
Одной из самых результативных спортсменок стала Снежана Кашкарова, установившая три рекорда Азии и три мировых рекорда. По итогам соревнований она была признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике.
Еще два мировых рекорда установила Ксения Прозорова, продемонстрировав высокий уровень мастерства и подготовки.
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