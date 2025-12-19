Как сельхозполив будут переводить на современные водосберегающие технологии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В сельхозводоснабжении делают упор на современные, экономичные методы полива. Для этого обновили меры господдержки, которые уже дают заметный эффект, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.
"Если до 2023 года увеличение площадей с внедренными водосберегающими технологиями в среднем составляло 30 тысяч га в год, то этот показатель кратно увеличен и за последние два года в среднем составил 150 тыс. га.
Площадь орошения с применением водосберегающих технологий возросла до 543,5 тыс. га. К 2030 году мы планируем довести эту площадь до 1,3 млн га", - сказал министр.
По его словам, для этих целей в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 228 млрд тенге. Это в четыре раза больше по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом (2023-2025 годы – 55,5 млрд тг).
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026
- Единую платформу комуслуг запустят в Казахстане в 2026 году