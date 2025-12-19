В сельхозводоснабжении делают упор на современные, экономичные методы полива. Для этого обновили меры господдержки, которые уже дают заметный эффект, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.

"Если до 2023 года увеличение площадей с внедренными водосберегающими технологиями в среднем составляло 30 тысяч га в год, то этот показатель кратно увеличен и за последние два года в среднем составил 150 тыс. га. Площадь орошения с применением водосберегающих технологий возросла до 543,5 тыс. га. К 2030 году мы планируем довести эту площадь до 1,3 млн га", - сказал министр.

По его словам, для этих целей в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 228 млрд тенге. Это в четыре раза больше по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом (2023-2025 годы – 55,5 млрд тг).