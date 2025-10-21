В Семее продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения. Она идёт параллельно с отопительным сезоном. Технически это не мешает - в квартирах и соцобъектах тепло, но центр города превратился в долгую строительную кампанию. Перекопаны целые улицы, порой приходится не только объезжать, но и обходить эти участки. В результате растянутые автомобильные пробки и рискованные пешие прогулки. Как в последние дни выглядит Семей, и что хотят успеть завершить коммунальщики, в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

С 28 сентября в Семее стартовала подача тепла в социальные объекты - детские сады, школы, больницы и поликлиники. Затем начали обогревать бюджетные учреждения, а следом - многоквартирный сектор.

К центральному теплоснабжению в Семее подключены 1360 многоэтажек, 227 бюджетных организаций и 193 социальных объекта.

Фото Альбина Халел

Одновременно продолжается реализация крупномасштабной программы по обновлению систем теплоснабжения, начатой с образованием Абайской области. В 2023 году на замену тепловой инфраструктуры области выделили рекордные 24 миллиарда тенге.

Эта работа нацелена на снижение изношенности коммунальной инфраструктуры и повышения её надежности. За последние годы в городе заменили 75 километров теплосетей из 364 существующих.

Причиной столь масштабных работ стал ещё и печальный опыт Риддера и Экибастуза, которые остались без тепла в морозы. Большая часть теплосетей как в Семее, так и во многих городах Казахстана, была построена в середине прошлого века.

Изношенность инфраструктуры - главная причина многочисленных аварий в отопительный сезон.

Фото Альбина Халел

Благодаря модернизации количество аварий на теплосетях в отопительный сезон снизилось больше чем в два раза. В 2022 году на тепловом хозяйстве Семея произошло 424 аварии. В 2025 - чуть больше ста.

Но не смотря на позитивные изменения, горожан возмущают перекопанные улицы и вывернутые дворовые территории. Семейчане чуть ли не ежедневно выкладывают гневные видео и комментарии в связи с возникшими неудобствами.

Автомобильных пробок в часы пик в центре города стало ещё больше, парковочных мест - намного меньше.

Фото Альбина Халел

Родители переживают за школьников второй смены, которые возвращаются после уроков с заходом солнца. К тому же многие участки основательно не огорожены. Высока вероятность упасть в траншеи, особенно в сумерках.

Фото Альбина Халел

Администраторы программ по реконструкции теплосетей - городской отдел ЖКХ и областное управление энергетики, и ЖКХ просят горожан сохранять спокойствие и дождаться окончания работ, которые продолжатся до конца октября.

В этом году Управление энергетики и ЖКХ области Абай занималось реализацией шести проектов, четыре из них завершены. Ещё два, переходящих на следующий год, сейчас в процессе.

Один из этих "долгостроев" - тот самый участок по улице Ибраева от улицы Жумабаева до проспекта Шакарима.

"На этом участке идёт новое строительство по проекту "Перемычка". Здесь строят новые сети, которые соединят котельные 103 и Габбасова для закольцовки системы теплоснабжения в центре города. Если выйдет из строя одна котельная, мы можем переподключить, запитать дома к другой котельной", - пояснил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Данияр Корабаев.

Фото Альбина Халел

Данный проект поможет частично исполнить мечту семейчан о горячем водоснабжении. На протяжении многих десятилетий горожане остаются без горячей воды с окончанием отопительного сезона. Когда остывают печи теплоисточников, горячее коммунальное благо перестаёт течь по трубам. Поэтому в каждой квартире Семея есть обязательный атрибут - водонагреватель. Зимой его отключают. А летом запускают снова.

Эта коммунальная проблема стала особенностью города. Причина в том, что его отапливает 21 котельная и одна ТЭЦ. "Топить" их всё лето ради горячей воды нецелесообразно и очень дорого, говорят в акимате.

Новые теплосети в центре города, которые сейчас укладывают на улицах, помогут решить эту проблему и сделать доступным горячее водоснабжение для абонентов котельных "Центр", "Габбасова" и "103". Одна из них летом будет греть воду для жителей центра города.

Фото Альбина Халел

Из переходящих на следующий год проектов - это вышеназванная перемычка между котельными и реконструкция тепловых сетей на территории котельной "Центр" с установкой насосных групп.



В этом году на ремонт и строительство теплосетей области Абай было выделено 11 миллиардов тенге. Отремонтировано свыше 14 километров тепловой инфраструктуры.

Фото Альбина Халел

Второй администратор программ по развитию и замене системы теплоснабжения - это городской отдел ЖКХ. В этом году городской бюджет выделил на эти работы 400 млн. тенге. По городской линии все работы недавно завершены. Мы решили узнать, почему ежегодно к важным стратегическим работам приступают так поздно.

"Это особенности конкурсной процедуры. Плюс есть такие моменты в этой цепочке, как разработка проекта, его экспертиза, которая может тянуться до двух месяцев. А мы отправляем бюджетную заявку в отдел экономики только после получения на руки проекта", - пояснил руководитель городского отдела ЖКХ Бахтияр Топаев.

Фото Альбина Халел

Ещё один проблемный вопрос, который волнует горожан - благоустройство улиц и дворов после укладки и ремонта теплосетей. Участок вблизи магазина "Нива", который запомнился горожанам провалившимся в тепловую камеру грузовиком, весьма показательный.

Вывернутый наружу грунт в дождливые дни явил настоящее месиво. Пройти и проехать там было почти невозможно. Провалы в земле усугубляли обстановку. Глядя на это, жители просят поскорее заасфальтировать непроходимые участки.

Фото Альбина Халел

Но, по словам коммунальщиков, для усадки грунта нужно время. Кстати, данный участок это и показал. Сначала на перекрёсте Уранхаева и Ибраева провалился грунт, в результате чего пострадал легковой автомобиль, а позже в обновлённую тепловую камеру угодил гружённый 15-тонник.

"Асфальт нельзя укладывать сразу. В идеале грунт нужно трамбовать пару недель, поливать водой. Дать ему возможность уложиться без пустот. Для того, чтобы снять нагрузку с трубопровода мы практикуем укладывание лотков или разгрузочных плит, чтобы не было нагрузки на трубопровод. А в целом сейчас по технологии грунт засыпают прямо на изолированные трубы", - рассказали в областном Управлении энергетики и ЖКХ.

Фото Альбина Халел

Засыпка песка сразу на трубы - ещё одна тревожная тема горожан, ведь ремонт на протяжении последних месяцев ведут на глазах прохожих.

Люди переживают, что в случае аварии "докопаться" до порыва будет сложно. Плюс отсутствие основания над трубами и создаёт тот самый риск провалов асфальта из-за образования пустот между трубами и грунтом.

Как рассказали в теплоснабжающем предприятии "Теплокоммунэнерго", по современным стандартам изолированные трубы не требуют лотковой системы.

Речь идёт о трубах в ППУ оболочке, которые используют по всей стране, а в Семее с 2007 года. Это стальные трубы для тепловых сетей и систем водоснабжения, изолированные пенополиуретаном и защищённые наружным кожухом из полиэтилена или оцинкованной стали.

Фото Альбина Халел

По словам тепловиков, такая оболочка снижает теплопотери, уменьшает коррозию и затраты на монтаж и эксплуатацию. Сейчас в Семее укладывают трубы павлодарского завода. Но в ближайшие годы надеются на свой, отечественный продукт. В 2024 году в Семее открылся завод предизолированных труб.

"Трубы засыпают песком. Снизу подпесочная подушка. Сверху слоем толщиной 20 см идёт песочная подушка, далее грунт. Новые тепловые сети рассчитаны на 30-40 лет. Они изолированы и снабжены датчиками, которые показывают ситуацию в центре оперативного дистанционного контроля. Благодаря этим датчикам, которые реагируют на влагу, порыв можно будет легко установить с погрешностью в один метр и, соответственно, быстро устранить. Раньше искали порывы методом тыка между колодцами", - рассказали в ГКП "Теплокоммунэнерго".

Кстати, в этом году тепловики обзавелись новым ультразвуковым течеискателем. УЗИ аппарат поможет находить дыры в трубах с погрешностью в один метр.

Фото Альбина Халел

Сейчас в правобережье Семея ощущается дефицит тепловой энергии. Новые соцобъекты и многоэтажки врезаются в существующие сети, которые просто не справляются с нарастающей нагрузкой. Поэтому с 1 января 2023 года город официально запретил выдавать технические условия на подключение новостроек к теплосетям.