В новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.KZ обсуждаем Концепцию внедрения искусственного интеллекта в образование на 2025–2029 годы. В ней четко прописаны все шаги для того, чтобы переход на современные методы обучения проходил плавно, как для учеников, так и их педагогов. Когда на занятиях смогут на практике применять навыки использования нейросетей? И где учителя их освоят? Об этом и не только расскажет Аида Абильякимова, главный эксперт столичного Центра стратегии и анализа Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.