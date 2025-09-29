Как школьники будут использовать нейросети на уроках
Образовательные программы изменятся в ближайшие месяцы.
Сегодня, 17:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
81Фото: BAQ.kz
В новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.KZ обсуждаем Концепцию внедрения искусственного интеллекта в образование на 2025–2029 годы. В ней четко прописаны все шаги для того, чтобы переход на современные методы обучения проходил плавно, как для учеников, так и их педагогов. Когда на занятиях смогут на практике применять навыки использования нейросетей? И где учителя их освоят? Об этом и не только расскажет Аида Абильякимова, главный эксперт столичного Центра стратегии и анализа Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.
Самое читаемое