Как школьнику устроиться на работу в Казахстане: что нужно знать

В Казахстане школьники и студенты все чаще ищут подработку на лето - кто-то хочет заработать первые деньги, кто-то получить первый трудовой опыт, а кто-то просто хочет провести каникулы с пользой. Теперь сделать это можно официально и безопасно через государственную платформу enbek.kz, передает BAQ.kz.

О том, как сегодня устроена система трудоустройства подростков, на заседании Правительства рассказал министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Где школьнику искать работу

С прошлого года на платформе Электронной биржи труда enbek.kz работает специальный раздел "Мои летние каникулы". Через него школьники и студенты могут искать сезонную подработку и официально устраиваться на работу.

Как пояснил министр, зарегистрироваться на платформе подростки могут уже с 14 лет.

"Это возможность для учащихся уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. При этом, для учащихся до 16 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляется законными представителями", - пояснил Аскарбек Ертаев.

Как зарегистрироваться на enbek.kz

Процесс трудоустройства выглядит достаточно просто.

Шаг 1. Зайти на сайт enbek.kz На платформе нужно выбрать раздел "Мои летние каникулы".

Шаг 2. Создать личный кабинет Подростки старше 16 лет могут зарегистрироваться самостоятельно. Если школьнику 14–15 лет, регистрацию должен пройти родитель или законный представитель.

Шаг 3. Заполнить резюме

На платформе нужно указать:

возраст;

город проживания;

навыки и интересы;

желаемую сферу работы;

контактные данные.

Шаг 4. Откликаться на вакансии

После регистрации подросток может самостоятельно искать подходящую работу и отправлять заявки работодателям.

Какие вакансии чаще всего выбирают подростки

По данным Министерства труда, больше всего школьников сегодня работают в торговле, в сфере питания, в индустрии развлечений и отдыха, на сезонных и общественных работах.

"Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания – то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это – рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры и т.д.", - уточнил Аскарбек Ертаев.

Почему работа через платформу считается безопасной

В министерстве подчеркивают, что трудоустройство через enbek.kz позволяет подросткам работать официально.

Это означает обязательное заключение трудового договора, официальную оплату труда, защиту трудовых прав, контроль условий работы несовершеннолетних.

"Платформа обеспечивает официальный безопасный поиск работы и формирование обязательных трудовых договоров", - отметил министр.

Сколько школьников уже нашли работу

По информации Министерства труда:

с начала 2026 года через раздел "Мои летние каникулы" трудоустроены 1 024 учащихся;

в 2025 году работу через платформу нашли 4 552 подростка.

В целом за прошлый год различными мерами занятости были охвачены более 8,5 тысячи молодых людей.

Кроме того, по данным ведомства, сегодня в Казахстане официальной занятостью охвачены 5,3 тысячи учащихся.

Министр также отметил, что в стране проживают около 1,7 млн подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которым законодательство разрешает трудовую деятельность.

Какие ограничения действуют для несовершеннолетних

Для подростков в Казахстане действуют отдельные нормы трудового законодательства.

Несовершеннолетним запрещено:

работать на опасных и вредных производствах;

выполнять тяжелую физическую работу;

работать ночью;

трудиться в местах продажи алкоголя и табачной продукции.

Особое внимание власти намерены уделить именно безопасности подростков на работе.

В Казахстане усилят защиту трудовых прав школьников

Как сообщил Аскарбек Ертаев, с начала 2026 года в стране реализуется межведомственный план по усилению защиты трудовых прав несовершеннолетних.

В рамках этой работы готовятся изменения в Трудовой кодекс и закон об обязательном страховании работников от несчастных случаев.

Поправки предусматривают:

усиление ответственности работодателей за безопасность труда подростков;

обязательное страхование несовершеннолетних работников;

закрепление права подростков на страховую защиту;

четкое определение допустимых и недопустимых видов занятости в зависимости от возраста и условий труда.

В министерстве отмечают, что изменения разрабатываются с учетом международных стандартов, включая Конвенцию Международной организации труда №182 о запрете наихудших форм детского труда.

Как государство будет контролировать работодателей

Одновременно власти намерены усилить контроль за условиями труда подростков.

Мониторинг занятости несовершеннолетних планируют перевести в цифровой формат на базе Карты трудовых рисков.

Кроме того, особое внимание будут уделять борьбе с неформальной занятостью в сферах с повышенными рисками.

Таким образом, власти рассчитывают сделать подростковую занятость в Казахстане не только доступной, но и максимально безопасной и прозрачной.