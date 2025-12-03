В Астане ускоряется внедрение технологий Smart City: до конца года в промышленную эксплуатацию планируется ввести новый комплекс управления городской инфраструктурой на базе искусственного интеллекта. Особое внимание уделено спальным районам, где система видеонаблюдения должна закрыть "белые пятна" и повысить безопасность жителей. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие цифровые решения уже внедряются в жилых массивах столицы и как они изменят повседневную жизнь горожан.

Smart City выходит за пределы центра

В Астане стартовала реализация крупного проекта по цифровой трансформации городской среды. Как сообщили в ГУ "Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны", внедрение современных технологий затрагивает не только деловые кварталы, но и спальные районы столицы, где вопрос безопасности традиционно стоит особенно остро.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства "Решение для управления городской инфраструктурой на базе искусственного интеллекта". Его ключевая цель – обеспечить более эффективное управление городской инфраструктурой, оперативно реагировать на инциденты и повысить уровень безопасности в жилых массивах.

"Особое внимание уделяется спальным районам города для максимального охвата городской системой видеонаблюдения так называемых “белых пятен”. Проект планируется ввести в промышленную эксплуатацию до конца текущего года", – сообщили в Управлении цифровизации.

22 тысячи камер и ИИ-аналитика

Одним из ключевых шагов модернизации станет вывод в Центр оперативного управления Департамента полиции Астаны более 22 000 камер видеонаблюдения. Параллельно заработают 1 202 аппаратно-программных комплекса, обеспечивающих умный анализ дорожной и городской ситуации.

Система будет работать на базе передовых решений, среди которых платформа PSIM (Physical Security Information Management), объединяющая данные со всех источников безопасности, а также уникальная для Казахстана интеллектуальная система VideoBrain. Последняя позволяет в реальном времени анализировать большие объёмы информации и автоматически выявлять потенциально опасные ситуации.

"Данные технологии основаны на современных алгоритмах машинного обучения и позволяют в реальном времени повышать эффективность управления городской инфраструктурой и обеспечивать общественную безопасность", – уточнили в Управлении.

Проект реализуется совместно с международной компанией Presight AI Ltd. (ОАЭ), входящей в крупный технологический холдинг G42. Компания имеет опыт внедрения смарт-решений по всему миру, а теперь открыла региональный офис и в Казахстане.

Чтобы обеспечить безопасную работу интеллектуальных систем, в Астане строится современный Центр обработки данных, отвечающий международным стандартам кибербезопасности.

Также ведётся ремонт Единого ситуационного центра, который станет центральной площадкой для оперативной работы полиции, скорой, ЖКХ и других городских служб.

Электронные сервисы для жителей: от ЖКХ до техусловий

Развитие Smart City касается не только безопасности, но и бытовых процессов. С 2019 года в Астане работает Центр городских услуг "QalaQyzmet", который по принципу "одного окна" помогает жителям заключать договоры с коммунальными организациями, получать технические условия, оформлять акты разграничения балансовой принадлежности сетей, а также получать консультации по квитанциям ЕРЦ. Этот центр станет частью обновленной экосистемы городской цифровизации.

"QalaQyzmet позволяет сократить время получения коммунальных услуг и сделать их более удобными и прозрачными для жителей столицы", – подчеркнули в Управлении.

Система Smart City уже находится на стадии активной реализации. Основные технологические решения внедряются в жилых массивах, где ранее отсутствовало достаточное покрытие видеонаблюдением. Завершить внедрение и запустить проект в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года, а полностью программа рассчитана до 2030 года.