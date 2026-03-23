На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Министерство торговли и интеграции РК усиливает работу по диверсификации экспортных поставок и прорабатывает альтернативные логистические маршруты для отечественной продукции. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

"Казахстан на постоянной основе ведет работу по диверсификации экспортных рынков и расширению географии поставок отечественной продукции. В условиях внешней нестабильности особое внимание уделяется как укреплению сотрудничества с традиционными партнёрами, так и выстраиванию новых экспортных направлений. В условиях возможного снижения устойчивости иранского направления ключевое значение приобретает формирование альтернативных экспортных маршрутов для казахстанской продукции, прежде всего аграрной. Основным резервным направлением в текущих условиях выступает маршрут Актауский морской торговый порт → Азербайджан → Грузия → Турция → рынки Персидского залива, который позволяет переориентировать часть поставок на альтернативные рынки Ближнего Востока, Южной Азии и сопредельных регионов", - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что речь идет о зерновой, масложировой и переработанной сельскохозяйственной продукции. В ведомстве также подчеркнули, что экспорт данной продукции в наибольшей степени зависит от устойчивости внешней логистики.

Работа по расширению экспортных поставок ведется сразу по нескольким направлениям и через разные форматы международного сотрудничества.

"В настоящее время прорабатываются вопросы расширения поставок с рядом зарубежных государств, прежде всего по линии сельскохозяйственной, пищевой и переработанной продукции. Данная работа ведется в рамках двусторонних переговоров, торгово-экономических комиссий, бизнес-форумов и прямого взаимодействия с профильными ведомствами и компаниями зарубежных стран", - сообщили в министерстве.

Для снижения зависимости от иранского рынка Казахстан ищет новые направления сбыта, прежде всего для ячменя.

"Казахстан также системно прорабатывает диверсификацию поставок по товарам, ориентированным на рынок Ирана, поскольку степень зависимости по отдельным позициям различается. Наиболее чувствительной позицией является ячмень: в 2025 году на Иран пришлось 66,5% казахстанского экспорта по данной позиции. В этой связи в качестве основных альтернатив рассматриваются прежде всего Китай, а также рынки Северной Африки — Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия. По таким позициям, как пшеница, хлопковое волокно, сушеные бобовые и жмыхи, риски оцениваются как более управляемые, поскольку имеются возможности для переориентации поставок на рынки Центральной Азии, Китая, Турции и ряда других стран. Основная задача, обеспечить для казахстанских производителей устойчивый доступ к внешним рынкам, снизить зависимость от отдельных направлений и создать условия для наращивания экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью", - говорится в ответе редакции.

Экспорт, импорт с Ираном и Израилем

В 2025 году товарооборот между Казахстаном и всем миром составил 143,9 млрд долларов США. Из них на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива пришлось 312,5 млн долларов США.

Товарооборот с Ираном по итогам 2025 года составил 239,3 млн долларов США. С Израилем - 119,4 млн долларов США.

В 2025 году Казахстан в основном поставлял в Иран ячмень — на 214,4 млн долларов. Это почти 90% всего экспорта в эту страну. Также экспортировались пшеница — на 10,8 млн долларов, хлопковое волокно — на 7,66 млн долларов, сушеные бобовые — на 2,22 млн долларов, продукты переработки растительных масел — на 1,54 млн долларов.

Импорт из Ирана в Казахстан в 2025 году снизился на 12% и составил 191 млн долларов.

Больше всего Казахстан закупал в Иране полимеры этилена — на 18,9 млн долларов. Также ввозились фрукты, включая финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву и манго на 10,6 млн долларов.

Что касается Израиля, то товарооборот страны с Казахстаном составил 193,5 млн долларов. Это на 18,1% меньше, чем годом ранее. Экспорт из Казахстана в Израиль тоже сократился — на 28,7%, до 119,4 млн долларов.

Основу казахстанского экспорта в Израиль составили сера — 62,2 млн долларов и сырая нефть — 45,1 млн долларов. Также поставлялись алюминиевая проволока и шнуры — на 9,22 млн долларов, каменный уголь — на 1,48 млн долларов.

При этом импорт из Израиля в Казахстан, наоборот, вырос на 8% и достиг 74 млн долларов.

Больше всего Казахстан закупал в Израиле счетчики газа, жидкости и электроэнергии — на 10,9 млн долларов, фруктовые и овощные соки — на 10,6 млн долларов, а также мебель и ее части — на 7,99 млн долларов. Кроме того, импортировались навигационные приборы, радиолокационная аппаратура и изделия из металлокерамики.

Для бизнеса предусмотрены страхование рисков

В случае ухудшения ситуации в Израиле и Иране для казахстанского бизнеса планируют задействовать инструменты Экспортно-кредитного агентства Казахстана. Речь идет прежде всего о страховании рисков неплатежа со стороны иностранных контрагентов, страховании экспортных контрактов и поддержке торговых домов экспортеров.

Кроме того, бизнесу готовы предложить механизмы для пополнения оборотных средств. В их числе — страхование займов, страхование авансовых платежей, страхование факторинга и предэкспортное финансирование, которое позволяет получить льготные средства на производство экспортной продукции.

Также предусмотрены инструменты для финансирования зарубежных покупателей. Это торговое финансирование через банки второго уровня в рамках аккредитивной формы расчетов, а также страхование иностранного контрагента при получении им кредита на покупку казахстанских товаров, работ и услуг.