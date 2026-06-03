Как сохранить воду: в Казахстане предложили новые климатические проекты

Вопросы водной безопасности и адаптации к климатическим изменениям обсудили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана. Глава ведомства Нуржан Нуржигитов встретился с международными и отечественными экспертами, специализирующимися на управлении водными ресурсами и экологической устойчивости.

Во встрече приняли участие основатель международной программы Water Holistic и автор концепции «Новой водной парадигмы» доктор Михал Кравчик, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Марат Ишанкулов, координатор Центрально-Азиатской экспертной платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата Булат Есекин, а также директор Центра экосистемных решений EcoMind Арман Утепов.

Что предлагают эксперты

В центре обсуждения оказались рекомендации по обеспечению водно-климатической безопасности Казахстана и стран Центральной Азии, подготовленные по итогам семинара Программы развития ООН, прошедшего в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

Одним из ключевых предложений стало создание при Министерстве водных ресурсов и ирригации специальной рабочей группы для практической реализации концепции «Новой водной парадигмы». Она предполагает системный подход к восстановлению малых водных циклов и более эффективному использованию природных водных ресурсов.

Кроме того, эксперты предложили разработать пилотные проекты по удержанию влаги в почве и накоплению осадков в бассейнах Каспийского и Аральского морей, а также в Балхаш-Алакольском бассейне.

По словам Нуржана Нуржигитова, министерство заинтересовано в тесном взаимодействии с научным сообществом и международными специалистами.

«Для нас очень важно взаимодействие с научным сообществом в области обеспечения водной безопасности Казахстана. Мы всегда открыты к сотрудничеству и внимательно изучаем выдвигаемые отечественными и международными экспертами инициативы, направленные на сохранение водных ресурсов Центральной Азии и адаптацию к климатическим изменениям», — отметил министр.

В ведомстве рассчитывают, что объединение научных разработок, международного опыта и государственных программ позволит выработать дополнительные меры по сохранению водных ресурсов в условиях изменения климата и растущей нагрузки на водные системы региона.