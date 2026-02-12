Рамадан в этом году продлится 29 дней: начало поста приходится на 19 февраля, завершение - 19 марта, а 20 марта будет отмечаться праздник Ораза-айт. Особое внимание уделяется ночи предопределения Кадыр түн, которая в 2026 году приходится на ночь с 16 на 17 марта. В этот период мусульмане соблюдают пост, воздерживаясь от еды и воды от рассвета до заката. Медики напоминают: при правильном подходе к питанию и режиму дня пост может проходить без вреда для здоровья. Однако при несоблюдении рекомендаций возрастает риск обезвоживания, обострения хронических заболеваний и общего ухудшения самочувствия. Эксперты в области общественного здоровья и питания дали ряд советов, которые помогут организму легче перенести длительное воздержание от пищи и жидкости. Подробнее в обзорном материале BAQ.KZ.

Сухур: энергия на весь день

Предрассветный прием пищи должен быть максимально сбалансированным. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение сложным углеводам и продуктам с высоким содержанием клетчатки - цельнозерновому хлебу, овсянке, бобовым, рису. Такая пища медленно высвобождает энергию и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Также важно включать в рацион белковые продукты - яйца, кисломолочные изделия, бобовые, семена, нежирное мясо или рыбу. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшает чувство голода в течение дня.

Ифтар: без переедания и резких скачков сахара

Разговение традиционно начинают с воды и фиников - это помогает быстро восполнить уровень глюкозы и солей в организме. Врачи советуют после нескольких глотков воды сделать небольшую паузу и лишь затем переходить к основному приему пищи.

Чтобы избежать резкого повышения сахара в крови, полезно сочетать сладкие фрукты с кисломолочными продуктами - кефиром, айраном или йогуртом - и небольшим количеством орехов. Это помогает смягчить нагрузку на организм после длительного голодания.

Вечерний прием пищи лучше делать легким: подойдут отварная рыба или нежирное мясо (100–150 г) с тушеными или свежими овощами. Жирные, жареные и слишком тяжелые блюда специалисты рекомендуют исключить. Переедание вечером может привести к усталости и ухудшению самочувствия утром.

Вода - главный приоритет

Одна из основных задач во время Рамадана - избежать обезвоживания. Эксперты рекомендуют выпивать не менее 8-10 стаканов воды между ифтаром и сухуром. Пить следует небольшими глотками, воду лучше выбирать комнатной температуры. Можно добавить немного лимонного сока.

Сладкие газированные напитки, крепкий чай и кофе в больших количествах не рекомендуются, так как они усиливают потерю жидкости. Если отказаться от кофе сложно, врачи советуют ограничиться одной-двумя небольшими чашками и дополнительно выпивать воду.

Первым сигналом нехватки жидкости может быть потемнение цвета мочи или появление запоров.

Соль, сахар и клетчатка

Специалисты советуют сократить количество соли в рационе, поскольку она усиливает жажду. Вместо этого можно использовать неострые специи, лимонный сок и натуральные приправы.

Также рекомендуется не злоупотреблять сладостями. Несмотря на распространенное мнение, в период поста многие люди не теряют, а набирают вес из-за переедания и снижения физической активности. Лучше ограничиться небольшими порциями десертов и отдавать предпочтение более полезным альтернативам.

Особое внимание стоит уделить клетчатке - она дольше сохраняет чувство насыщения. Ее источниками являются овсянка, чечевица, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Кому стоит воздержаться от поста

Медики напоминают, что пост противопоказан при ряде заболеваний. В первую очередь это касается людей с сахарным диабетом, тяжелыми формами ишемической болезни сердца и гипертонии, активными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, острыми инфекциями.

Беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом. При ухудшении самочувствия — сильном головокружении, резкой слабости, нарушении зрения - пост следует прервать и обратиться за медицинской помощью.

Сон и эмоциональное состояние

Эксперты подчеркивают, что важную роль в период Рамадана играет полноценный сон. По возможности рекомендуется отдыхать днем, особенно в жаркое время, и избегать длительного пребывания на солнце. Также важно сохранять спокойную атмосферу в семье и коллективе, поскольку стресс и переживания могут усугублять общее состояние.

Рамадан - это время духовного очищения и самодисциплины, однако забота о здоровье остается приоритетом. Сбалансированное питание, достаточное потребление воды, умеренность в еде и внимательное отношение к своему самочувствию помогут пройти месяц поста без осложнений. Специалисты напоминают: осознанный подход к соблюдению оразы позволяет сохранить силы, бодрость и внутреннее равновесие на протяжении всего священного периода.