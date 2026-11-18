Культура общения в обществе определяется не только тем, как человек разговаривает с окружающими. Она включает уважение к старшим, заботливое отношение к младшим, умение выслушивать чужое мнение, соблюдение правил поведения в общественных местах и уважительное отношение к людям независимо от их социального положения.

Однако в последнее время все чаще обсуждаются случаи грубого общения, оскорблений в социальных сетях и пренебрежительного отношения к окружающим в общественных местах.

Что стоит за такими проявлениями? Изменилось ли само понимание уважения или на поведение людей влияет растущее социальное напряжение? Главный эксперт Казахстанского института общественного развития Айдана Кулманова рассказала корреспонденту BAQ.KZ, что происходит с культурой общения в современном обществе и как сделать уважение и вежливость неотъемлемой частью повседневной жизни.

Уважение не должно зависеть от социального статуса

По словам эксперта, дать однозначную оценку культуре общения в современном казахстанском обществе и сравнить ее с предыдущими поколениями непросто. Для этого необходимо провести масштабный контент-анализ и как минимум опираться на результаты социологических исследований.

Вместе с тем в традиционной философии кочевников и духовных ценностях казахского народа уважение к гостю, почтительное отношение к старшим и доброжелательность к окружающим считались непреложным долгом каждого человека.

В этом контексте эксперт обращает внимание на труд немецкого философа Акселя Хоннета «Борьба за признание». Философ выделяет три уровня взаимного признания, необходимых для полноценного становления личности и утверждения социальной справедливости. Первый – любовь и забота в семье и близком окружении, второй – гражданское уважение, основанное на правовом равенстве, третий – общественное признание заслуг и вклада человека.

«Однако в последнее время понятия уважения, почтительности и доброжелательности постепенно утрачивают свой общечеловеческий характер и все чаще проявляются лишь в определенном кругу отношений. Сегодня уважение к человеку нередко определяется не его личными качествами и человеческим достоинством, а общественным положением, материальным благосостоянием или социальным вкладом», – считает Айдана Кулманова.

По словам специалиста, объяснять происходящее исключительно недостатками воспитания было бы неправильно.

Хотя грубость, пренебрежение чужим мнением и нарушение правил поведения в общественных местах не носят повсеместного характера, отдельные случаи периодически вызывают широкий общественный резонанс.

За подобным поведением могут стоять экономические трудности, стресс из-за чрезмерной рабочей нагрузки и даже безработица.

«Нетерпимость в общественных местах – это проявление накопившегося социально-психологического напряжения. Поэтому связывать подобное поведение исключительно с невоспитанностью конкретного человека означало бы рассматривать проблему односторонне», – отметила эксперт.

Изменился ли смысл принципа «Уважай старших, заботься о младших»?

В казахской пословице «Үлкенге құрмет, кішіге ізет» заложена идея преемственности поколений. Она предполагает не только уважение к пожилым людям, но и заботу о младших, готовность поддерживать их и направлять.

Однако, по мнению эксперта, сегодня общество нередко делает акцент лишь на одной стороне этого принципа.

«Мы воспринимаем уважение к старшим как безусловную обязанность, но при этом забываем о второй части – уважительном отношении к младшим. В результате эта ценность постепенно приобретает формальный характер. Вместо глубокого духовного содержания и преемственности поколений она все чаще сводится к внешним проявлениям: уступить место старшему, поздороваться, соблюдать правила поведения за столом. Поэтому современная молодежь склонна проявлять уважение не только исходя из возраста человека, но и с учетом его личных качеств и отношения к окружающим», – пояснила специалист.

По ее мнению, уважение к старшим и право открыто выражать собственную позицию не противоречат друг другу. Важно лишь правильно понимать границу между этими понятиями.

В качестве примера эксперт приводит отношения между учителем и учеником в Древней Греции. Несмотря на глубокое уважение к наставникам и советам старейшин, в философских школах Сократа, Платона и Аристотеля открытая дискуссия с учителем считалась одним из важнейших условий познания.

В этом контексте приводится и известное изречение, приписываемое Аристотелю: «Платон мне друг, но истина дороже». Оно отражает возможность сохранять уважение к наставнику, не отказываясь от права открыто высказывать собственное мнение.

«Уважение к старшим и открытое выражение собственного мнения вполне совместимы. Проблема заключается в том, что мы не всегда правильно разграничиваем эти понятия. Главный принцип – уважать личность человека, сохраняя за собой право не соглашаться с его позицией. Представителям старшего поколения также важно не воспринимать открытые высказывания молодежи как неповиновение или невоспитанность, а быть готовыми к диалогу», – объяснила Айдана Кулманова.

Грубость в социальных сетях – отражение общественных отношений

Изменения в культуре общения особенно заметны в цифровой среде.

Грубые комментарии, травля, унижение и переход на личности в социальных сетях не только отражают существующие нормы общения, но и сами влияют на их формирование.

По словам эксперта, подобное поведение нельзя объяснять исключительно личными качествами отдельных пользователей. Важную роль играют особенности психологии цифровой среды и несоблюдение сетевого этикета.

Одно из наиболее распространенных нарушений культуры интернет-общения – переход на личности вместо обсуждения конкретной идеи или предложения.

«Предположим, эксперт или блогер предлагает увеличить количество велосипедных дорожек в городе. Вместо конструктивного обсуждения люди нередко полностью уходят от темы и начинают оскорблять автора: "Ты сначала на себя посмотри, такие, как ты, страну разрушают". При этом объектом нападок могут стать внешность человека, его возраст, происхождение и даже регион проживания. Получается, что вместо обсуждения сути предложения пользователи атакуют самого человека», – рассказала главный эксперт.

Как социальное неравенство и бытовые проблемы влияют на поведение людей?

Снижение доверия и взаимного уважения между людьми невозможно объяснить одной причиной. Это сложное явление, на которое влияет совокупность социальных и психологических факторов.

Социальное неравенство и бытовые трудности способны нарушать эмоциональное равновесие человека и отражаться на его отношениях с окружающими.

Вместе с тем, подчеркивает эксперт, даже если жизненные обстоятельства провоцируют раздражение и агрессию, способность сохранять спокойствие и уважать других во многом зависит от внутренней культуры и осознанного выбора самого человека.

«Когда водитель дорогого автомобиля нарушает правила дорожного движения и не уступает дорогу человеку на обычной машине или когда посетители ресторанов и магазинов разговаривают с официантами и кассирами высокомерно, в приказном тоне, это наглядные проявления пренебрежения человеческим достоинством из-за различий в социальном статусе. В то же время кредитная нагрузка, жилищные проблемы и недостаток доходов заставляют человека постоянно находиться в режиме борьбы за выживание. В таких условиях у него может просто не оставаться эмоциональных сил на сочувствие окружающим, а любой незнакомец начинает восприниматься как конкурент. Когда люди сомневаются в справедливости законов и все чаще сталкиваются с обманом в повседневной жизни, у них формируется защитная установка: "Никому нельзя доверять". Если раньше соседи могли спокойно оставлять друг другу ключи от квартиры, то сегодня из-за распространения интернет-мошенничества и фиктивных благотворительных фондов люди начинают с подозрением относиться даже к тем, кто действительно нуждается в помощи», – считает специалист.

По ее мнению, еще одним признаком кризиса культуры общения становится ситуация, когда вежливость воспринимают как слабость, а грубость – как смелость или способность говорить правду.

Формированию такого представления способствует целый комплекс социальных, психологических и культурных факторов.

«Когда люди перестают верить, что могут защитить свои права законным, цивилизованным и вежливым способом, формируется модель поведения по принципу: "Если не будешь говорить громко, тебя никто не услышит". Если в учреждениях сферы обслуживания или общественных местах вопрос решается только в пользу того, кто устроил скандал, грубость постепенно закрепляется как эффективный способ достижения цели», – объяснила эксперт.

Культура общения формируется не только в семье

Первые представления о нравственности и уважении к окружающим ребенок получает в семье.

Однако сохранение и развитие этих ценностей на протяжении жизни зависит не только от родителей.

На поведение человека влияют школа, рабочий коллектив, нормы поведения в общественных местах, а также примеры, которые транслируются через средства массовой информации.

«Если добрые слова и правила поведения, которым ребенка научили в семье, сталкиваются с агрессией и несправедливостью во внешнем мире, влияние семейного воспитания ослабевает. Поэтому, чтобы взаимное уважение и доброжелательность стали устойчивой общественной нормой, семья и все социальные институты должны действовать согласованно, как единая система», – отметила Айдана Кулманова.

В качестве примера системного подхода к формированию культуры общения эксперт приводит общественную этику Японии.

По ее словам, в японских школах для учащихся младших классов примерно до десяти лет не проводят сложных экзаменов. Вместо этого особое внимание уделяют предмету «Нравственное воспитание» – «Дотоку» и правилам поведения в обществе.

Строгие нормы делового этикета соблюдаются и в японских компаниях. В основе философии «омотэнаси» лежит принцип внимательного и уважительного отношения к каждому клиенту, коллеге и даже конкуренту.

Изменения в культуре общения могут усиливать и непонимание между поколениями.

По мнению эксперта, представители старшего поколения нередко ожидают от молодежи безусловного соблюдения традиционной иерархии, тогда как молодые люди стремятся к равноправному диалогу и уважению личных границ.

Различия в системе ценностей могут приводить к тому, что одни обвиняют других в устаревших взглядах, а в ответ слышат упреки в невоспитанности.

Какую роль в формировании культуры уважения должны играть государство и общество?

Формирование культуры общения не ограничивается личной ответственностью граждан.

В этом вопросе задачи государства и общества тесно взаимосвязаны.

Государство должно создавать комфортные условия для людей в общественных местах и транспорте, обеспечивая соблюдение справедливых и понятных правил. Общество, в свою очередь, должно способствовать тому, чтобы уважительное отношение к окружающим стало повседневной привычкой.

Главный эксперт предлагает наладить расписание общественного транспорта, использовать творческие аудиообъявления и наглядные информационные материалы, напоминающие пассажирам о правилах поведения.

Среди других эффективных мер она называет цифровизацию очередей в поликлиниках и усиление контроля за соблюдением общественного порядка в рамках законодательства.

«На уровне общества важно соблюдать спокойствие окружающих: не разговаривать громко по телефону в общественном транспорте, не оставаться равнодушными к грубости в общественных местах и делать замечания спокойно, без агрессии. Укреплению отношений между соседями могут способствовать небольшие инициативы, такие как "День соседей" в жилых комплексах, а также соблюдение культуры общения в общедомовых чатах. Только сочетание государственной поддержки на институциональном уровне и небольших повседневных привычек самих граждан позволит сделать уважение и доброжелательность неотъемлемой нормой общественной жизни», – подчеркнула Айдана Кулманова.

Общественная культура начинается с каждого человека

По мнению эксперта, чтобы уважение и доброжелательность стали естественной частью повседневной жизни, каждому необходимо прежде всего начать с себя.

Ведь культура общества складывается из ежедневного поведения и привычек отдельных людей.

Для этого важно не разговаривать громко по телефону в общественных местах, уважать личные границы и время окружающих, одинаково доброжелательно относиться к людям независимо от их возраста и социального положения.

Не менее важная составляющая культуры общения – умение выслушивать собеседника, не перебивая его и не обесценивая чужую точку зрения.