Как соцсети и агрессивная реклама воздействуют на разум школьников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции поручил Правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда. Кроме того, Глава государства подчеркнул, что социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа. И поэтому Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в соцсетях пользователей младше 16 лет. Разобраться как вредная пища и бесконтрольное использовании соцсетей может повлиять на будущее подрастающего поколения нам поможет клинический психолог Юлия Маркштедер.

Пищевые привычки формируются не только внутри семьи, рассказывает эксперт. На них сильно влияет среда, в которой растёт ребёнок. Поэтому специалист полностью поддерживает саму постановку вопроса о необходимости ограничивать агрессивный маркетинг нездоровой еды.

Реклама воздействует не только через информацию о продукте. Она формирует эмоциональную связь: фастфуд начинает ассоциироваться с удовольствием, отдыхом, развлечением, общением и наградой, продолжает психолог. Если ребёнок регулярно сталкивается с такими сообщениями, определённые продукты постепенно становятся для него привычным и желанным выбором.

«Здесь работают и механизмы социального влияния. Мы склонны ориентироваться на поведение окружающих, особенно если это поведение демонстрируют привлекательные или значимые для нас люди. Когда ребёнку постоянно показывают, что популярные, успешные, счастливые люди едят определённую еду, это неосознанно формирует ощущение: «так принято», «так делают все», «это часть нормальной жизни». Со временем человек адаптируется к этой норме, и то, что изначально было рекламным образом, начинает восприниматься как естественный элемент повседневности», – говорит Юлия Маркштедер.

Особенно важно, что ребёнок ещё не обладает такой же способностью критически оценивать рекламное сообщение, как взрослый, подчеркивает эксперт. Поэтому ответственность за формирование пищевого поведения нельзя полностью возлагать на родителей.

Взрослые воспитывают ребёнка, но одновременно его воспитывает и окружающая информационная среда. И если эта среда постоянно стимулирует потребление нездоровой пищи, родителям приходится конкурировать с профессионально выстроенным маркетингом. В долгосрочной перспективе это может способствовать закреплению нездоровых пищевых привычек и связанным с ними проблемам со здоровьем.

Говоря о влиянии социальных сетей Юлия Маркштедер отмечает, что современная цифровая среда профессионально проектируется так, чтобы удерживать наше внимание и стимулировать потребление контента. Бесконечная лента, быстро сменяющиеся яркие стимулы, лайки, комментарии и рекомендации создают постоянную стимуляцию и быстрое вознаграждение. Взрослому человеку бывает сложно этому сопротивляться, а ребёнку - ещё сложнее, потому что механизмы самоконтроля, критической оценки и способности откладывать удовольствие у него ещё находятся в процессе формирования.

«Поэтому проблема не в самом факте использования социальных сетей, а в том, что постоянная стимуляция может вытеснять деятельность, требующую длительной концентрации и терпения: учёбу, чтение, живое общение, игру, сон. Для школьника это особенно существенно, поскольку именно в этом возрасте активно формируются навыки концентрации, саморегуляции и способность выдерживать скуку и отсутствие немедленного вознаграждения», – говорит эксперт.

Кроме того, социальные сети становятся мощным источником социального влияния. Ребёнок постоянно видит, как выглядят, живут и чего достигают другие люди, ориентируется на реакции и одобрение сверстников. Это может влиять на его представления о себе, своей внешности, успешности и о том, каким нужно быть, чтобы соответствовать группе, продолжает наша собеседница.

«При этом я бы не стала говорить, что сами по себе социальные сети обязательно вредны. Важно, сколько времени ребёнок проводит в них, какой контент потребляет и что именно этот контент вытесняет из его жизни. Ответственность здесь существует на разных уровнях. У родителей остаётся ключевая роль - именно они устанавливают границы, учитывают возраст ребёнка и постепенно передают ему ответственность за использование цифровых устройств. Но есть и ответственность самой цифровой среды - за контент и механизмы, которые удерживают внимание пользователя. Поэтому идея защиты детей от неограниченного воздействия цифровой среды имеет под собой психологические основания», – говорит Юлия Маркштедер.

При этом важно учитывать возраст: от маленького ребёнка нельзя ожидать полноценной самостоятельной регуляции внимания и времени, поскольку соответствующие функции ещё физиологически развиваются. Чем младше ребёнок, тем больше ему необходима внешняя регуляция со стороны взрослых. С возрастом она постепенно должна становиться внутренней.