С приходом устойчивых минусовых температур и началом ледостава в Астане усилили меры по обеспечению безопасности на водоёмах. Зимой именно река Ишим становится зоной повышенного риска - здесь фиксируются выходы горожан на лёд, а также активность любителей подлёдной рыбалки. В этой связи с 1 декабря департамент по чрезвычайным ситуациям города организовал ежедневное патрулирование вдоль русла реки, передаёт BAQ.KZ.

Патрулирование проводится ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Для контроля обстановки задействованы пешие группы, а также аэролодки и квадроциклы, что позволяет оперативно реагировать на инциденты и охватывать протяжённые участки русла. Сотрудники ДЧС не только следят за безопасностью, но и проводят профилактическую работу с населением, замеряют толщину льда и разъясняют правила поведения на водоёмах в зимний период.

"С 1 декабря у нас ежедневно проводится патрулирование вдоль русла реки Ишим. В среднем привлекается порядка 20 сотрудников. Проводится пешее патрулирование, дополнительно используются аэролодки и квадроциклы. В период патрулирования мы доводим до населения меры безопасности на водоёмах в зимнее время. Также ежедневно проводится замер толщины льда - на сегодняшний день она местами составляет от 10 до 20 сантиметров. Для веса одного человека минимально допустимая толщина льда не менее 10 сантиметров", — сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС города Астаны подполковник Данияр Тажибаев.

Отдельное внимание в ходе рейдов спасатели уделяют рыбакам, которые зачастую выходят на лёд в одиночку и без необходимого снаряжения. В ДЧС подчёркивают, что для подлёдной рыбалки действуют отдельные требования, направленные на снижение рисков и предотвращение трагедий.

"Согласно правилам безопасности на водоёмах, если толщина льда составляет не менее 25 сантиметров, рыбак обязан быть оснащён спасательными средствами. Это спасательный жилет, спасательная верёвка, телефон в водонепроницаемом чехле, свисток. При патрулировании мы ежедневно разъясняем эти требования. В случае их несоблюдения предусмотрена ответственность по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях штраф в размере 7 МРП. Уже был один факт: рыбак находился на льду при толщине 10 сантиметров и без спасательных средств, за что был привлечён к ответственности", — отметил Тажибаев.

Спасатели также регулярно реагируют на экстренные ситуации. Недавно был зафиксирован случай, когда человек вышел на лёд в зоне действия запрещающего знака, установленного совместно с районными акиматами, и провалился под лёд. По данным ДЧС, очевидцы успели вытащить пострадавшего до прибытия спасателей, после чего ему была оказана первая медицинская помощь. После инцидента мужчина был привлечён к административной ответственности за нарушение правил безопасности.

О том, как действуют спасатели при провале человека под лёд, рассказал главный спасатель водолазного отделения Сейлбек Накипов. По его словам, в таких ситуациях каждая секунда может сыграть решающую роль.

"Если человек провалился под лёд, первое - это максимально быстрое реагирование. У нас есть специальное оборудование и снаряжение, чтобы не допустить, чтобы человек ушёл на дно. Мы вытаскиваем его при помощи специальных средств. Если он наглотался воды, оказываем первую медицинскую помощь - выталкиваем воду, проводим реанимационные мероприятия. Если пострадавший в сознании и может говорить, мы передаём его медицинским службам", — рассказал спасатель.

Он также дал рекомендации гражданам, как вести себя на льду, чтобы снизить риск провала.

"По льду нельзя идти как по тротуару. Двигаться нужно коньковым шагом, распределяя нагрузку. Если человек всё же провалился под лёд и находится в сознании, нужно выбираться ползком, в сторону более твёрдого льда, чтобы не провалиться дальше. Рыбакам мы всегда говорим: не выходите на тонкий лёд, потому что жизнь - это самая большая ценность", — подчеркнул Накипов.

По его словам, несмотря на регулярные предупреждения и профилактические беседы, не все граждане воспринимают рекомендации всерьёз.