  • 15 Августа, 05:43

Как спастись от радиации: специальные учения "Қалқан-2025" прошли в ВКО

Учения проводятся для защиты населения.

Сегодня, 05:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29
50
Фото: МЧС РК

Во второй день республиканских командно-штабных учений "Қалқан-2025" в Восточном Казахстане на специальном полигоне впервые в стране продемонстрировали работу пункта санитарной обработки людей и техники после радиационного заражения, передает BAQ.KZ. Учения направлены на отработку защиты населения и сил гражданской обороны от воздействия радиоактивных веществ, а также на слаженное взаимодействие всех служб при ликвидации последствий радиационных и химических аварий.

Спасатели и специалисты отрабатывали разведку, поиск и эвакуацию граждан, локализацию очагов заражения, оказание медицинской помощи и применение современных средств индивидуальной защиты. По словам начальника управления Комитета по гражданской обороне МЧС Кайрата Касыма, в Казахстане с 2018 года ведётся работа по переводу химически опасных объектов на безопасные реагенты, а на предприятиях регулярно проходят тренировки и учения по защите персонала и населения.

В рамках "Қалқан-2025" прошли двухнедельные сборы представителей центральных и местных органов власти, служб гражданской защиты и объектов жизнеобеспечения. Участники освоили алгоритмы реагирования на радиационные и химические аварии, а также методы санитарной обработки местности и применения техники биологической разведки.

Самое читаемое

Наверх