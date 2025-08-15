Во второй день республиканских командно-штабных учений "Қалқан-2025" в Восточном Казахстане на специальном полигоне впервые в стране продемонстрировали работу пункта санитарной обработки людей и техники после радиационного заражения, передает BAQ.KZ. Учения направлены на отработку защиты населения и сил гражданской обороны от воздействия радиоактивных веществ, а также на слаженное взаимодействие всех служб при ликвидации последствий радиационных и химических аварий.

Спасатели и специалисты отрабатывали разведку, поиск и эвакуацию граждан, локализацию очагов заражения, оказание медицинской помощи и применение современных средств индивидуальной защиты. По словам начальника управления Комитета по гражданской обороне МЧС Кайрата Касыма, в Казахстане с 2018 года ведётся работа по переводу химически опасных объектов на безопасные реагенты, а на предприятиях регулярно проходят тренировки и учения по защите персонала и населения.

В рамках "Қалқан-2025" прошли двухнедельные сборы представителей центральных и местных органов власти, служб гражданской защиты и объектов жизнеобеспечения. Участники освоили алгоритмы реагирования на радиационные и химические аварии, а также методы санитарной обработки местности и применения техники биологической разведки.