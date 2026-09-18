Как страны мира ограничивают использование социальных сетей детьми? Что будет в Казахстане

В Казахстане обсуждается вопрос введения ограничений на создание детьми младше 16 лет личных аккаунтов в социальных сетях. Подобные требования уже действуют в нескольких странах мира. В одних государствах детям полностью запрещено самостоятельно создавать личные аккаунты, в других обязательным условием является родительский контроль. Еще ряд стран разрабатывает соответствующее законодательство, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Этот вопрос актуален и для Казахстана. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в сентябре сообщила, что разрабатываются законодательные изменения, предусматривающие запрет на наличие личных аккаунтов в социальных сетях у детей младше 16 лет. При этом министр подчеркнула, что эти нормы пока не приняты. Один из главных вопросов сегодня – каким образом определять возраст ребенка и как контролировать соблюдение требований.

Министерство просвещения совместно с Министерством культуры и информации разработало ряд норм, касающихся создания детьми аккаунтов в социальных сетях. В частности, речь идет о запрете детям младше 16 лет самостоятельно вести аккаунты в социальных сетях.

«Сегодня проводится большая аналитическая работа. Мы видим, что контент, который в основном потребляют дети, может негативно влиять на них с правовой, моральной точки зрения, а также с точки зрения их благополучия. Во-первых, у детей до 16 лет не будет собственных аккаунтов. Мы также видим, что дети смотрят короткие видео в социальных сетях, и это влияет на их внимание. В настоящее время мы разработали законодательные изменения и внесем их на рассмотрение Курултая. Этот вопрос будем обсуждать совместно с депутатами», – заявила Жулдыз Сулейменова.

Депутат Курултая Жанарбек Ашимжанов в своем депутатском запросе в адрес Правительства также предложил определить конкретные механизмы реализации такого запрета. Позже в беседе с корреспондентом BAQ.KZ он сообщил, что законопроект вновь дорабатывается и рабочая группа только начинает свою работу. Позиция депутата заключается в следующем:

«Казахстану также необходимо сформировать четкую и эффективную модель в этом направлении. Однако принятие закона само по себе не решит проблему. Как мы будем определять возраст ребенка? Кто и каким образом будет защищать его персональные данные? Как будет предотвращаться создание фейковых аккаунтов, позволяющих обходить ограничения? Как при этом сохранить доступ к цифровым платформам, необходимым для обучения? Глава государства также отмечал, что одновременно с принятием закона необходимо заранее продумать конкретные механизмы его реализации. Наша главная цель – обеспечить права и безопасность детей», – отметил он.

Как подобные ограничения работают в других странах

Это уже не инициатива одного-двух государств. В последние годы ограничение возраста для доступа детей к социальным сетям стало международной тенденцией. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным в апреле 2026 года, число стран – членов организации и кандидатов на членство, которые ввели возрастные ограничения для социальных сетей, приняли соответствующие законы или активно рассматривают этот вопрос, достигло 25. Для сравнения: в конце 2023 года подобная инициатива рассматривалась только в одной стране.

При этом большинство государств устанавливают возрастной порог на уровне 15 или 16 лет. Однако в апрельском отчете ОЭСР отмечалось, что на тот момент соответствующие законы уже вступили в силу только в Австралии, Бразилии и Индонезии, тогда как в большинстве остальных стран вопрос все еще находился на стадии рассмотрения. С тех пор свои требования начала реализовывать и Малайзия.

Австралия: ответственность несет не ребенок, а платформа

Наиболее известный пример в этой сфере – Австралия. С 10 декабря 2025 года в стране действует ограничение, запрещающее детям младше 16 лет иметь личные аккаунты в ряде социальных сетей. В перечень входят Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick и Reddit.

Важно, что закон не предусматривает наказания для ребенка или его родителей. Ответственность возложена на компании, управляющие социальными сетями. Они обязаны внедрить механизмы проверки возраста, чтобы не допускать создания новых аккаунтов пользователями младше 16 лет и препятствовать использованию ими уже существующих аккаунтов.

При этом закон не означает полного отключения детей от интернета. Например, некоторый открытый контент можно просматривать без регистрации. Мессенджеры, образовательные сервисы и ряд игровых платформ также автоматически не подпадают под запрет на использование социальных сетей.

Уже появились и первые результаты действия закона. В январе 2026 года австралийский комиссар по вопросам электронной безопасности сообщил, что социальные сети заблокировали доступ примерно к 4,7 млн аккаунтов, которые были определены как принадлежащие пользователям младше 16 лет.

Однако это не означает, что речь идет о 4,7 млн детей. Один ребенок может использовать несколько аккаунтов.

Индонезия: ограничения распространяются не на все платформы, а на наиболее рискованные

Индонезия выбрала другой путь. С 28 марта 2026 года в стране началось поэтапное отключение аккаунтов детей младше 16 лет на цифровых платформах, признанных имеющими повышенный риск.

Таким образом, утверждение о том, что «в Индонезии полностью закрыли доступ к социальным сетям для всех детей младше 16 лет», было бы некорректным. На первом этапе в перечень вошли YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live и Roblox.

Министерство связи и цифровых технологий страны сообщило, что данное требование введено в рамках системы защиты детей в цифровой среде, известной как PP TUNAS. Платформы должны определять возраст пользователей и не позволять детям младше 16 лет создавать личные аккаунты на сервисах, признанных представляющими для них повышенный риск.

Особенность индонезийской модели заключается именно в этом: государство оценивает не только саму социальную сеть, но и уровень потенциального риска, который конкретный сервис представляет для детей.

Малайзия: возраст проверяется по документам

В Малайзии с 1 июня 2026 года вступили в силу новые требования в отношении социальных сетей. Лицензированные социальные платформы не должны позволять лицам младше 16 лет создавать личные аккаунты или самостоятельно управлять ими.

Главная особенность здесь – проверка возраста. Пользователь, создающий новый аккаунт, должен подтвердить свой возраст с помощью удостоверения личности MyKad, паспорта или другого официального документа. Проверка уже существующих аккаунтов также будет проводиться поэтапно.

В августе Министерство связи Малайзии вновь подтвердило, что лица младше 16 лет не смогут самостоятельно регистрировать личные аккаунты в социальных сетях. При этом власти страны подчеркивают, что речь идет не о полном закрытии доступа детей к интернету, а о регулировании использования ими личных аккаунтов в социальных сетях.

Бразилия: вместо запрета – родительский контроль

Модель Бразилии отличается как от австралийской, так и от малайзийской. С 17 марта 2026 года вступил в силу новый закон ECA Digital. Однако Бразилия не ввела полного запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Согласно статье 24, аккаунт ребенка или подростка младше 16 лет в социальной сети должен быть связан с аккаунтом его родителя или законного представителя.

Кроме того, платформы должны совершенствовать механизмы определения возраста пользователей и в случае возникновения сомнений могут приостанавливать доступ к аккаунту. Родитель при этом имеет право подтвердить возраст ребенка и обжаловать такое решение.

Следовательно, основа бразильской модели – не запрет, а усиление родительского контроля и повышение ответственности цифровых платформ.

Какие еще страны планируют ввести возрастной порог в 16 лет?

Число государств, готовящихся установить возрастной порог в 16 лет, продолжает расти.

Правительство Великобритании в июне 2026 года объявило о планах ввести новый порядок, запрещающий социальным сетям предоставлять свои услуги детям младше 16 лет. Первые нормативные акты должны быть представлены в парламент до конца 2026 года. Запуск нового режима планируется весной 2027 года. При этом такие мессенджеры, как WhatsApp и Signal, включать в запрет не планируется.

В Испании рассматривается законопроект о защите несовершеннолетних в цифровой среде. Согласно официальной информации правительства Испании от 9 сентября, законопроект предусматривает повышение минимального возраста для самостоятельной регистрации в социальных сетях до 16 лет. Однако эта норма пока не вступила в силу.

В Канаде 10 июня 2026 года в парламент был внесен законопроект Safe Social Media Act – Bill C-34. Документ предусматривает ограничения на использование аккаунтов в социальных сетях лицами младше 16 лет. При этом для платформ, которые смогут доказать, что обеспечивают достаточный уровень безопасности для детей, может применяться особый порядок.

По состоянию на 18 сентября законопроект находится на стадии второго чтения в Палате общин.

Новая Зеландия также движется в этом направлении. 24 августа правительство представило законопроект Online Safety Bill, предусматривающий ограничения для лиц младше 16 лет на использование социальных сетей. Ответственность при этом предлагается возложить не на ребенка или его родителей, а на технологические компании.

Есть и страны, выбравшие возрастной порог в 15 лет

Не все государства повторяют австралийскую модель с порогом в 16 лет.

Например, Греция планирует с 1 января 2027 года начать ограничивать использование социальных сетей детьми младше 15 лет. То есть это требование пока не действует.

Объединенные Арабские Эмираты в июне 2026 года установили минимальный возраст для создания личного аккаунта в социальных сетях на уровне 15 лет. При этом платформам предоставлен 12-месячный переходный период для внесения необходимых изменений в свои системы.

В Турции также были внесены законодательные изменения, предусматривающие ограничение предоставления услуг социальных сетей детям младше 15 лет. Однако правила, необходимые для полноценного внедрения этих требований, а также система проверки возраста еще разрабатываются. Министерство по делам семьи и социальных услуг Турции сообщало, что в рамках этой системы могут использоваться e-Devlet и другие способы проверки возраста.

Евросоюз также предложил общие правила

Одной из самых последних новостей в этой сфере стало предложение Европейской комиссии, представленное 17 сентября 2026 года. Проект EU KIDS Act направлен на создание единой системы защиты детей в цифровой среде для всех 27 государств – членов Евросоюза.

Согласно предложению, детям младше 13 лет не разрешается создавать обычные аккаунты в социальных сетях. В возрасте 13–14 лет может использоваться специальный аккаунт, управляемый родителями. Самостоятельно создавать личный аккаунт предлагается с 15 лет.

Кроме того, платформы должны будут доказать, что обеспечивают безопасную для детей цифровую среду с учетом их возраста.

Однако EU KIDS Act пока не является законом – его еще должны рассмотреть Европарламент и государства – члены ЕС.

Главная проблема начинается после принятия закона

Мировой опыт показывает, что написать в законе «детям младше 16 лет запрещено» – самая простая часть работы.

Основные вопросы возникают уже после этого. Что делать, если ребенок укажет при регистрации неверный возраст? Что произойдет, если он воспользуется аккаунтом родителей? Как определить, что он обходит ограничение с помощью VPN? Где будут храниться данные, если для проверки возраста потребуется удостоверение личности или технология распознавания лица?

Разные страны отвечают на эти вопросы по-разному.

Австралия возлагает ответственность непосредственно на платформы. Малайзия делает акцент на проверке возраста с помощью официальных документов. Индонезия классифицирует платформы по уровню риска. Бразилия делает ставку на родительский контроль.

Поэтому и в Казахстане обсуждение не должно ограничиваться вопросом «вводить запрет или нет». Если соответствующий закон будет принят, одновременно необходимо будет решить вопросы проверки возраста, защиты персональных данных детей, выявления фейковых аккаунтов и сохранения доступа к образовательным платформам.

Как уже отмечалось выше, именно эти вопросы поднимались и в депутатском запросе Жанарбека Ашимжанова: как определять возраст ребенка, каким образом защищать его персональные и цифровые данные и как препятствовать созданию аккаунтов, позволяющих обходить ограничения.

Мировой опыт показывает одно: несмотря на общее направление, единой готовой модели, которая одинаково эффективно работала бы во всех странах, пока нет. Одни государства устанавливают порог в 16 лет, другие – в 15. Одни ограничивают доступ ребенка к платформе, другие делают акцент на системе родительского контроля.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Правительства о законодательном запрете регистрации в социальных сетях детей младше 16 лет. Об этом глава государства заявил на первой сессии первого созыва Национального курултая.