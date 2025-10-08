Уникальный номер строящимся объектам (УНО) будет присваиваться в системе государственного кадастра на этапе планирования, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Мажилиса, передает BAQ.KZ.

"УНО будет присваиваться в автоматическом формате. Он будет закреплен за объектом и сопровождать его на всех стадиях жизненного цикла. От планирования и экспертизы до самого строительства и дальнейшей эксплуатации", - сказал министр, отвечая на вопрос депутата, представляя проект Строительного кодекса.

Он отметил, что это очень важный элемент.

Министр добавил, что даже после того как объект будет введен в эксплуатацию, через годы при необходимости можно будет обратиться к его данным именно по этому уникальному номеру. Это обеспечит прозрачность, прослеживаемость и целостность всей информации об объекте.