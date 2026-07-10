Как Тенгизшевройл снижает экологическую нагрузку: министр посетил месторождение

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев в рамках рабочей поездки в Атыраускую область посетил нефтяное месторождение Тенгиз, где ознакомился с природоохранными проектами компании «Тенгизшевройл» (ТШО), передает BAQ.KZ.

В ходе визита руководству министерства представили современные экологические решения, применяемые на крупнейшем нефтегазовом предприятии страны, а также рассказали о работе по снижению воздействия производства на окружающую среду.

Мониторинг выбросов ведется круглосуточно

На сегодняшний день на 16 основных источниках выбросов ТШО работают автоматизированные системы экологического мониторинга. Они в режиме реального времени фиксируют показатели и передают информацию в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан.

Компания остается крупнейшим производителем сырой нефти, сухого газа, сжиженного углеводородного газа и серы в Атырауской области. При этом, как отметили представители предприятия, наращивание объемов добычи сопровождается внедрением современных технологий, позволяющих снижать экологическую нагрузку.

Министр экологии подчеркнул, что компания на протяжении многих лет демонстрирует ответственный подход к вопросам охраны окружающей среды.

«Тенгизшевройл» уделяет особое внимание охране окружающей среды. Мы ценим вклад ТШО, поскольку компания была одной из первых международных компаний, пришедших в нефтегазовый сектор Казахстана и внедряющих высокие экологические стандарты», – отметил Ерлан Нысанбаев.

От защиты редких птиц до озеленения региона

Одним из ключевых направлений работы компании остается сохранение биоразнообразия. ТШО реализует программы мониторинга редких видов животных, охраны мест гнездования краснокнижных птиц, устанавливает птицезащитные устройства на линиях электропередачи и участвует в восстановлении природных экосистем региона.

Значительное внимание уделяется и озеленению. В 2025 году компания высадила 18 960 деревьев на территории 23,7 гектара в Атырауской области, продолжив реализацию долгосрочных экологических инициатив.

Экология остается одним из главных приоритетов компании

Генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Уильям Лакоби отметил, что вопросы экологии являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития предприятия.

«Для "Тенгизшевройл" защита окружающей среды является неотъемлемой частью нашей деятельности и важным элементом устойчивого развития. На протяжении многих лет компания последовательно инвестирует значительные средства в природоохранные проекты, программы экологического мониторинга и повышение эффективности производственных процессов. Благодаря этим усилиям мы добиваемся ощутимых результатов в сокращении выбросов, рациональном использовании природных ресурсов и управлении отходами», – подчеркнул Уильям Лакоби.

Напомним, Атырауская область остается одним из ключевых нефтегазодобывающих регионов Казахстана. Именно поэтому вопросам качества атмосферного воздуха, обращения с отходами и экологической безопасности промышленных предприятий здесь уделяется особое внимание как со стороны государства, так и со стороны недропользователей.

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