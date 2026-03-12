Нефтяная компания наказана: 2 млрд тенге за загрязнение природы
Компания "Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в." выбросила в атмосферу сверх нормы более 13 тонн загрязняющих веществ.
Департамент экологии наложил штраф в 2 миллиарда тенге, который уже взыскан. Прокуратура продолжает держать экологическую ситуацию в нефтегазовой отрасли под строгим контролем, передает BAQ.kz.
Специализированная природоохранная прокуратура ЗКО проверила деятельность «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» и установила, что компания превышала допустимые нормы выбросов в атмосферу. Общий объем превышения составил 13,8 тонны.
По итогам проверки прокуратура направила представление в уполномоченные органы. Департамент экологии составил протокол по статье 328 КоАП РК и назначил штраф в 2 млрд тенге, который уже взыскан с компании.
Ведомство подчеркнуло, что вопросы соблюдения экологических норм в нефтегазовой отрасли находятся на постоянном контроле прокуратуры.
Ранее была новость о том, что международные операторы Кашагана инициировали арбитраж против Казахстана после того, как суд в Астане в декабре отклонил их апелляцию по экологическому штрафу в около 5 млрд долларов, связанному с нарушением правил хранения серы. Представитель Shell отметил, что сначала компании пытались урегулировать вопрос через диалог, но, не добившись результата, обратились к международной арбитражной процедуре для защиты интересов.
Параллельно правительство Казахстана ведет отдельный спор по неразрабатываемым месторождениям Актоты и Кайран, стремясь вернуть их в государственную собственность.
Министерство юстиции РК подтвердило получение уведомления о начале международного арбитражного разбирательства через Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
