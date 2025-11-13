В честь Дня цифровизации и информационных технологий мы побеседовали с Зариной Абдразак — ведущим специалистом по развитию корпоративных клиентов. Её путь в телеком-индустрии начался на заре массового интернета, и сегодня она с интересом наблюдает, как технологии меняют жизнь каждого из нас. В интервью BAQ.KZ её взгляд на изменения отрасли, особенности цифровой среды Казахстана, технологии-символы эпохи, и технологические тренды, которые действительно влияют на нас.

— Зарина, вы более 15 лет работаете в сфере связи и цифровых технологий. С какими самыми большими изменениями в отрасли вы столкнулись за эти годы?

- За эти годы отрасль действительно преобразилась до неузнаваемости. Когда я начинала, интернет только начинал входить в жизнь каждого человека. Сперва появилась технология 3G, потом, примерно в 2012–2013 годах, пришёл 4G, а в 2024 году — уже 5G. Это колоссальный скачок: скорость загрузки и обмена данными выросла в десятки раз, и всё это сделало возможным то, что раньше казалось фантастикой — мгновенную связь, видеоконференции, онлайн-обучение, дистанционную работу.

Также изменилась сама структура услуг: раньше оператор предоставлял только связь, а сегодня — цифровые продукты, интеграция с сервисами, мобильные приложения, комплексные решения для бизнеса и людей.

— Как, по вашему мнению, изменилась цифровая среда Казахстана за последние 10–15 лет?

- Казахстан проделал огромный путь. Сегодня интернет стал доступным практически каждому человеку, даже в отдалённых регионах. Например, по данным исследований, в 2025 году в Казахстане было около 19,2 миллиона пользователей интернета, а проникновение составило 92,9 % от населения.

Что значит это на практике: в 2015-м операторы начали предоставлять услугу по переносу номера с сохранением префикса — важный шаг к удобству и свободе выбора. В 2016-м внедрили eSIM-технологию, что позволило ещё больше гибкости пользователям.

Мы живём в эпоху электронной культуры, когда всё можно автоматизировать благодаря IT-технологиям. Документы теперь не нужно хранить в бумажных архивах — всё доступно в электронном формате. Это значительно упростило административные процедуры и сделало жизнь комфортнее.

— Какие технологии, на ваш взгляд, стали символом цифровой эпохи в Казахстане?

- Для меня такими символами стали несколько ключевых технологий:

Электронные госуслуги и мобильные приложения (например, через платформу eGov). Мы можем поменять прописку, обновить водительские права, оформить документы — не выходя из дома.

Умные дома, интернет вещей (IoT) — когда бытовые устройства взаимодействуют и "знают" о нас.

Искусственный интеллект и интеллектуальные помощники — например, чат-боты, такие как ChatGPT, которые помогают людям искать информацию, писать тексты, оптимизировать работу.

Цифровая идентификация (Digital ID) и цифровой портфель услуг — когда человек становится центром экосистемы, а не просто потребителем связи.

Всё это — больше чем просто технологии: это изменение образа жизни.

— Что вы считаете действительно полезным из инноваций, а что — скорее данью моде?

- Полезно то, что решает реальные задачи человека — будь то скорость интернета, простота получения услуги, удалённая работа, цифровой документооборот.

Например: электронные документы, цифровая идентификация, онлайн-банкинг — это реальные достижения.

А вот множество приложений, фильтров, "модных" функций, которые не несут глубокой пользы — скорее дань моде. Они привлекают внимание, но не меняют жизнь в корне.

— Вы работали в нескольких компаниях связи. Чем, по вашему мнению, отличается их подход к клиентам и технологиям?

- Все компании всегда старались быть ближе к клиенту. Мы создавали цифровые продукты, которые реально решали задачи человека — будь то работа, общение или бизнес.

Одна делала ставку на доступность и честность связи, другая — на инновации и интеграцию финансовых и цифровых сервисов.

Но общее у них одно — стремление быть на шаг впереди, чтобы казахстанцы могли пользоваться современными и качественными услугами.

Во времена, когда мы начинали, приходилось буквально "с нуля" ставить инфраструктуру, учить клиентов, внедрять новые форматы. Это было и сложно, и вдохновляюще.

— Какой проект или достижение в своей карьере вы считаете особенной гордостью?

- Наверное, это время, когда мы своими руками "ставили на рельсы" всю систему. Мы строили связь, запускали новые технологии, обучали клиентов. Тогда всё приходилось делать с нуля — и это объединяло.

Сейчас я с гордостью могу сказать: мы все вместе вырастили одну из лучших компаний страны. И это заслуга команды. Один в поле не воин — только сплочённость и общая цель помогают двигаться вперёд.

— Что самое ценное вы вынесли из работы в этой сфере, помимо технических знаний?

- Самое ценное — люди. Команда. Способность работать в условиях постоянных изменений и вызовов.

Связь — это живая отрасль, где всё обновляется стремительно. Здесь ты учишься быть гибким, решительным и внимательным к деталям. Это ценные навыки на всю жизнь.

— Как вы считаете, цифровизация делает нашу жизнь проще или наоборот — сложнее?

- Скажу честно, у медали всегда две стороны. С одной стороны, цифровизация действительно упростила жизнь. Теперь всё можно сделать быстрее, удобнее и без очередей.

С другой — появилась уязвимость. Информация не всегда защищена на 100 %, и мошенники становятся всё изобретательнее. Поэтому важно не только технологии развивать, но и цифровую грамотность.

Мы живём в потрясающее время, когда возможности безграничны, но нужно уметь пользоваться ими ответственно.

- Спасибо за интервью.

Сегодня Казахстан находится на пороге новой цифровой эры, и этот путь — не просто о технологиях, а о том, как они меняют нашу жизнь, работу и взаимодействие с обществом. Благодаря усилиям таких специалистов, как Зарина Абдразак, и команд, которые стоит за ними, мы видим реальные изменения: 92 %+ проникновения интернета, десятки миллионов подключений к мобильным сетям, и целые экосистемы электронных услуг. Однако важно помнить: автоматизация и удобства — лишь часть истории. Важна и безопасность, и грамотность, и человечность в цифровом мире. Потому что технологии для человека — не наоборот.