Новые рынки и цифровые возможности для бизнеса обсудили в Астане

В Астане в аналитическом центре «Taldau AI Analytics» прошел круглый стол по обсуждению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. В нем участвовали государственные и общественные деятели, представители госорганов, эксперты и ученые.

Участники обсудили развитие страны, экономические и социальные вопросы, а также задачи, поставленные в Послании.

Маулен Ашимбаев отметил, что Послание Президента Касым-Жомарта Токаева определяет стратегические ориентиры нового исторического этапа развития Казахстана. Он подчеркнул, что масштабные политические реформы последних лет, принятие новой Конституции и обновление системы государственного управления создали прочную институциональную основу для дальнейшего развития. Следующая ключевая задача – наполнить эти преобразования конкретными результатами, ощутимыми для каждого гражданина.

«Послание Президента страны - важный стратегический документ. Важно, чтобы члены экспертного сообщества Taldau и представители гражданского общества активно вовлекались в предстоящий период в экспертную проработку государственной политики и выработку наиболее эффективных подходов к реализации модернизационной повестки Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель правления НПП РК «Атамекен» Канат Шарлапаев отметил, что поддержка бизнеса должна давать конкретные результаты. По его словам, цифровые технологии должны помогать предпринимателям упрощать работу, находить клиентов, выходить на новые рынки и увеличивать производство.

«Главный результат поддержки бизнеса - не количество проведенных мероприятий и запущенных программ. Это новые рынки сбыта, увеличение производства, рост доходов предпринимателей и создание рабочих мест. Наша стратегическая задача – сделать так, чтобы предприниматель из любого региона Казахстана имел доступ к технологиям, рынкам, заказам и возможностям для развития», – подчеркнул Канат Шарлапаев.

Для этого НПП «Атамекен» развивает цифровые сервисы. BusinessGO объединяет инструменты для ведения бизнеса, а Business Connect помогает находить покупателей, поставщиков и партнёров.

Проект SHEBER помогает развивать отечественное производство и продавать продукцию казахстанских мастеров. SaudaHub направлен на внедрение цифровых технологий в торговле и повышение прозрачности ее работы.

Председатель попечительского совета центра «Taldau AI Analytics» Маулен Ашимбаев отметил, что Послание определяет основные задачи развития страны. По его словам, политические реформы, принятие новой Конституции и изменения в госуправлении создали основу для дальнейшей работы.