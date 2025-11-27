Цифровые технологии и искусственный интеллект становятся важным инструментом в предотвращении суицидов по всему миру. Их используют социальные сети, государственные службы, школы и медицинские центры. Казахстан только начинает внедрять подобные решения, однако международная практика показывает: правильно настроенные алгоритмы помогают вовремя заметить тревожные сигналы и могут спасать жизни. Корреспондент BAQ.KZ изучил, какие цифровые инструменты помогают в разных странах и что из этого может подойти нашей стране.

ИИ, который замечает тревогу раньше человека

В ведущих цифровых платформах уже встроены алгоритмы машинного обучения, способные выявлять признаки эмоционального кризиса. Facebook анализирует публикации и комментарии пользователей, фиксируя фразы и поведенческие паттерны, связанные с депрессией или суицидальными мыслями. Если алгоритм отмечает опасные сигналы, соцсеть предлагает контакты служб поддержки и отправляет уведомление специалистам.

Google и голосовые ассистенты, включая Siri, реагируют на тревожные запросы и сразу выводят номера горячих линий помощи, перенаправляя человека в специализированные центры. Такие функции помогают вовлечь пользователя в диалог и снизить вероятность импульсивных действий.

США: кризисные чаты и эмоциональные чат-боты

В США значительную роль играет Crisis Text Line – анонимный сервис, который принимает текстовые сообщения от людей в кризисной ситуации. Встроенный алгоритм AVA анализирует первые строки переписки и выявляет пользователей с наивысшим уровнем риска. С ними консультанты связываются в первые минуты, что существенно повышает шанс своевременного вмешательства.

В стране активно развиваются эмоциональные чат-боты, способные поддерживать диалог, помогать человеку проговорить переживания и направлять к специалистам. При появлении тревожных фраз боты автоматически показывают контакты экстренных служб. Хотя такие программы не заменяют живого психолога, они становятся тем промежуточным звеном, которое позволяет человеку не остаться один на один с тяжёлыми чувствами.

Япония: помощь, которую можно получить тихо и незаметно

В Японии цифровые инструменты особенно востребованы из-за высокой стигматизации психических проблем. Одним из популярных сервисов стало приложение Emol – "ИИ-собеседник", позволяющий вести дневник эмоций и ежедневно отслеживать состояние. Программа строит графики настроения, выделяет тревожные изменения и предлагает рекомендации – от дыхательных упражнений до консультации с врачом.

Действующая система KOKOROBO сочетает чат-бота и онлайн-поддержку специалистов. При лёгких эмоциональных затруднениях пользователю предлагают общение с ботом Cocoro Conditioner, основанным на принципах когнитивно-поведенческой терапии. Если проявляются более серьёзные симптомы, сервис быстро перенаправляет к психологу. Такая модель помогает сортировать обращения и обеспечивает быстрый доступ к помощи.

Южная Корея: ИИ на мостах и цифровой мониторинг подростков

Южная Корея внедряет одни из самых технологичных решений в мире. На мостах через реку Хан установлены камеры с алгоритмами распознавания поведения. Система фиксирует людей, которые долго задерживаются у ограждений, и автоматически передает сигнал спасателям. Благодаря этому вмешательство происходит в считанные секунды. После внедрения подобных технологий число предотвращенных случаев выросло многократно.

В школах действует ещё одна цифровая инициатива: специальное приложение анализирует сообщения подростков в соцсетях и поисковые запросы на наличие тревожных фраз. При обнаружении риска родители получают уведомление. Это помогает выявлять эмоциональные проблемы, связанные со стрессом или буллингом, и дополняет работу школьных психологов.

Казахстан: первые шаги и растущий запрос на цифровую поддержку

По оценкам ВОЗ, Казахстан входит в число стран с высоким уровнем суицидов – около 27,5 случая на 100 тысяч человек. Несмотря на масштаб проблемы, цифровых инструментов в сфере ментального здоровья пока немного, но за последние два года ситуация начала меняться.

В стране развивается пилотный проект Единой информационной службы психического здоровья при поддержке ВОЗ. Уже доступны Telegram-бот @Mental_SupportBot, бесплатная линия 3580 и онлайн-запись к психологам через портал mentalcenter.kz – сервисы, которые позволяют оперативно получить консультацию и при необходимости направляют к специалистам.

Новые цифровые решения постепенно внедряются и в системе обороны. В Астане представили Telegram-бота AI-sulu – инновационного помощника, созданного на базе искусственного интеллекта. Сервис обеспечивает круглосуточную, анонимную и доступную поддержку военнослужащим и членам их семей, помогая справляться со стрессом и эмоциональными перегрузками.

AI-sulu не заменяет живого специалиста, но способен стать первой точкой контакта для тех, кто нуждается в помощи. Бот работает на казахском и русском языках и полностью сохраняет анонимность, что особенно важно в условиях военной службы.

Параллельно модернизация происходит и в гражданском образовании. В 80 университетах страны уже функционируют 137 AI-агентов, а ещё 363 находятся в разработке. Среди них – AI-приёмная комиссия, AI-лектор, AI-библиотека, AI-прокторинг, а также AI-психолог, который в перспективе может помочь студентам получать оперативную эмоциональную поддержку. Пока система находится на этапе тестирования, но её внедрение рассматривается как важный шаг к доступности цифровой психологической помощи в вузах.

Частный сектор также вносит вклад в создание таких решений. Одним из примеров стал AI-психолог на сайтах издания "Курсив", разработанный компанией Heliex.AI. Бот анализирует эмоциональные сообщения пользователей, предлагает техники снижения тревоги и предупреждает, если нужна помощь специалиста. Алгоритмы обучались при участии профессиональных психологов, что позволило системе корректно реагировать на стрессовые фразы.

Несмотря на видимый прогресс, широкому внедрению технологий всё ещё мешают нехватка кадров, слабая региональная инфраструктура и высокая стигматизация обращения за психологической помощью. Эти барьеры необходимо преодолеть, прежде чем цифровые решения смогут работать в полной мере и стать частью системной профилактики.

Что ждёт Казахстан

Международный опыт показывает, что ИИ способен быстро распознавать кризисные состояния и становится важным ресурсом для раннего вмешательства. В Казахстане перспективным направлением могло бы стать внедрение алгоритмов, которые анализируют поток обращений в колл-центры и медицинские учреждения, выявляют тревожные паттерны в соцсетях, а также развитие эмоциональных чат-ботов на казахском и русском языках.

Важно, чтобы внедрением таких решений занимались профессиональные команды с участием психиатров и психологов. Необходима защита данных, прозрачные правила работы алгоритмов и информирование общества о доступных цифровых сервисах. Со временем, по примеру США или Японии, Казахстан может создать гибридную модель: сначала человеку помогает ИИ, затем, если требуется, подключается специалист.

Цифровые технологии не заменяют живого врача, но могут стать частью современной системы профилактики, позволяющей заметить тихие сигналы тревоги и вовремя предложить поддержку. В условиях растущего запроса на доступную помощь Казахстан имеет возможность выстроить эффективную цифровую инфраструктуру и предотвратить множество трагедий.