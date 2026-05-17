Как ученые из ОАЭ собираются изменить климат Туркестана?

Для спасения 911 тысяч гектаров земель Туркестанской области от засухи в Казахстане решили использовать авиацию и космические технологии, передает корреспондент BAQ.KZ.

В прошлом году регион столкнулся с острой нехваткой воды, а засуха нанесла серьёзный ущерб сельскому хозяйству. После этого на уровне правительства был разработан комплексный план по спасению региона. В его рамках в Туркестанской области впервые в Центральной Азии официально запустили пилотный проект по созданию «искусственного дождя».

Проект реализуется совместно с Национальным центром метеорологии Объединённых Арабских Эмиратов. По оценкам специалистов, инициатива может приносить сельскому хозяйству региона до 35 млрд тенге ежегодно.

На церемонии запуска проекта заместитель премьер-министра и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев отметил важность проекта для страны.

«Казахстан формирует новую систему адаптации к климатическим изменениям. Этот проект — первый шаг к созданию крупной базы по управлению погодой с использованием науки, международного опыта и современных технологий», — заявил он.

Научной основой проекта стал многолетний опыт ОАЭ, где технологии искусственного вызывания осадков применяются с 1980-х годов. Специалисты подчёркивают, что речь идёт не о «создании дождя из ничего», а об эффективном использовании уже существующей влаги в облаках.

Принцип технологии представил президент Всемирной метеорологической организации ООН Абдулла Ахмед Аль-Мандус.

По его словам, специальные самолёты распыляют в облаках соль, из-за чего мелкие капли воды объединяются в более крупные и впоследствии выпадают в виде дождя. В зависимости от характеристик облаков количество осадков можно увеличить примерно на 20%.

Подобные технологии ранее применялись в США, Китае, Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Учёный Национального центра метеорологии ОАЭ Фарах Суфиан Халед Ахмад сообщил, что климат и география Туркестанской области были заранее тщательно изучены.

«Мы определили, что май является наиболее подходящим периодом для проведения подобных работ. Сейчас центр полностью готов к реализации проекта. Кроме того, мы обучаем местных специалистов, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно использовать эту технологию», — отметил эксперт.

При этом специалисты подчёркивают: технология работает только при наличии естественной влаги в облаках. Если облака слишком сухие, реагенты не помогут.

В настоящее время специально оборудованный самолёт находится в полной готовности в аэропорту Туркестана. Главный пилот проекта Альжабери Ахмед Абдулла сообщил, что воздушное судно готово вылететь сразу после появления подходящих облаков.

По его словам, наземные службы будут отслеживать ситуацию с помощью спутников и радаров, после чего передавать пилотам координаты. Уже в воздухе специалисты оценивают структуру облаков и скорость потоков воздуха, а затем принимают решение о количестве химических патронов, необходимых для запуска осадков.

Организаторы уверяют, что проект полностью безопасен. Работы будут проводиться исключительно над сельскохозяйственными территориями, нуждающимися в воде, а зона воздействия не превысит пяти километров. Для распыления используются экологически безопасные солевые реагенты.

Миссия рассчитана на два месяца, однако при благоприятных погодных условиях власти ОАЭ готовы продлить сроки проекта. В реализации программы задействованы 11 министерств Казахстана.

Если пилотный проект в Туркестанской области окажется успешным, технологию планируют внедрять и в других регионах страны, страдающих от дефицита воды.