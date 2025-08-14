В Казахстане нагрузка на педагогов снизилась, зарплаты выросли в два раза, а возможности повышения квалификации расширились, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Какие меры предпринимаются для снижения нагрузки на учителей и повышения их профессионального уровня? С таким запросом наша редакция обратилась в Министерство просвещения.

По данным ведомства, принятый в 2019 году Закон "О статусе педагога" за последние четыре года создал условия для комфортной работы учителей и стимулировал их профессиональный рост. С 2020 года заработная плата педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования выросла в два раза.

"По итогам аттестации учителя в зависимости от квалификационной категории получают надбавку к зарплате в размере 30-50%. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за наставничество, наличие степени магистра и ведение спортивных секций", – говорится в официальном ответе.

С 2021 года недельная нагрузка школьных учителей сокращена с 18 до 16 часов. Также введена система нормирования рабочего и отдыха времени.

Согласно закону, казахстанские педагоги имеют право раз в три года проходить курсы повышения квалификации. Министерство организует такие курсы с учетом результатов оценки достижений обучающихся и международных исследований (PISA, PIRLS). После прохождения обучения учителя получают постоянную методическую поддержку в виде групповых и индивидуальных консультаций.