  • 3 Июня, 13:56
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Как ухаживают за самым большим флагом страны

Съемочная группа посетила столичный флагшток в преддверии Дня государственных символов.

Сегодня, 12:34
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: BAQ.kz

Завтра, 4 июня, страна отметит День государственных символов. На высоте 111 метров в самом сердце Астаны гордо развивается наш главный флаг. Голубое знамя – символ независимого и вольного духа народа Казахстана. Он олицетворяет все те идеалы, за которые многие десятилетия героически сражались наши предки. Кто ухаживает за стягом? В какие моменты его опускают? И есть ли у него дубликат на случай непредвиденных обстоятельств? Обо всех секретах самого большого флага страны узнаете в материале BAQ.kz

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