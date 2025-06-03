Завтра, 4 июня, страна отметит День государственных символов. На высоте 111 метров в самом сердце Астаны гордо развивается наш главный флаг. Голубое знамя – символ независимого и вольного духа народа Казахстана. Он олицетворяет все те идеалы, за которые многие десятилетия героически сражались наши предки. Кто ухаживает за стягом? В какие моменты его опускают? И есть ли у него дубликат на случай непредвиденных обстоятельств? Обо всех секретах самого большого флага страны узнаете в материале BAQ.kz.