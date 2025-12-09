Как услышать голос школьников: в Астане обсудили новые подходы к защите прав детей
В столичных школах усиливается внимание к правам детей и созданию безопасной среды, и эта необходимость стала отправной точкой новой встречи во Дворце школьников Астаны, передаёт BAQ.KZ
Организаторы стремились создать формат, в котором ученики и представители государственных структур смогут вопросы на равных, исходя из реальных ситуаций, возникающих школьной среды. Такой диалог позволяет увидеть проблемы не только с позиции взрослых, но и глазами самих детей.
В мероприятии приняли участие представители Управления образования, Департамента полиции, учебно-методических центров, школьные омбудсмены и президенты ученических парламентов. На встрече присутствовали Уполномоченный по правам ребёнка по городу Астана Асима Бимендина и главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних Управления образования Астаны Гульсим Хасенова.
Гульсим Хасенова напомнила, что республиканское обсуждение детских инициатив в этом году стало важной точкой отсчета для дальнейшей работы. По её словам, интерес детей к теме безопасности и воспитания вырос, а школьники всё активнее выдвигают предложения.
"Тогда в Астану прибыли правоозащитники из всех регионов, около 40 детских представителей и 20 региональных уполномоченных. Школьники представили свои идеи и обсудили волнующие их вопросы. Одним из центральных тем стали проекты "Единая программа "Дети Казахстана" и "Единая программа "Адал азамат", направленные на усиление защиты детей и развитие воспитания", —отмечает она.
Нынешняя встреча, как рассказывает она, строится вокруг практических вопросов, которые поднимают сами омбудсмены. По её словам, школьные лидеры ежедневно сталкиваются с обращениями сверстников и видят проблемы изнутри, поэтому их мнение важно для реальных шагов.
"Сегодня школьные омбудсмены и президенты парламентов обсуждают вопросы защиты прав несовершеннолетних и улучшения единой программы воспитания Адал Азамат. Для нас важно понять, как правильно организовать эту работу, чтобы снизить число правонарушений, укрепить нравственное воспитание и воспитать патриотов страны", —подчеркнула она.
В свою очередь Уполномоченный по правам ребёнка города Астаны Асима Бимендина обратила внимание на необходимость уделять больше внимания эмоциональному состоянию учащихся. Она подчеркнула, что подростки часто быстрее понимают настроение и переживания друг друга, что делает их участие в профилактике особенно значимым.
"Безопасность детей – очень актуальный и важный вопрос. Мы обсуждаем, как школьные омбудсмены работают со своими сверстниками, какие поднимают, как вовлекают детей в дополнительное образования и кружки. Дети быстрее понимают друг друга, поэтому их участие в этих процессах особенно значимо. В школе должна быть психологически комфортная и стабильная атмосфера", — говорит Асима Бимендина.
Продолжая тему, она отметила, что своевременная поддержка помогает предотвратить ситуации, которые в дальнейшем могут привести к серьёзным последствиям.
"Если вести профилактику заранее, многие тяжелые ситуации можно предупредить. Всё начинается в школе. Поэтому профилактическая работа должна стоять на первом месте", — добавила она.
