В Акмолинской области активно реализуется программа реновации жилого фонда. Проект, получивший высокую оценку жителей и экспертов, стал одним из ключевых инструментов по улучшению качества жизни в регионе. Как сообщили в областном акимате, речь идёт не только о сносе старых аварийных строений, но и о комплексном подходе к их замене современными многоквартирными домами. Аким области рассказал об этом на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По словам Марата Ахметжанова, необходимость реновации назрела давно: в областных населённых пунктах сохранялось большое количество ветхих домов, представлявших угрозу для жизни и здоровья граждан, а также негативно влияющих на внешний облик городов и районов.

В рамках программы власти отказались от устаревшего принципа "квартира в обмен на квартиру" и внедрили комбинированный механизм:

— выкуп готового жилья;

— денежная компенсация по выбору жителей;

— строительство новых жилых комплексов.

"Мы построили 11 жилых комплексов, это 740 квартир, и потихоньку эта работа имеет продолжение. Людям вместо ветхого жилья, где санузлы были на улице, печное отопление, предоставили комфортное жильё", — сообщили в регионе.

По данным областного руководства, реновация уже реализуется не только в Кокшетау, но и в Бурабайском, Аршалынском, Зерендинском и Буландинском районах. По мере успешной реализации проект будет расширяться.

Во многом положительный эффект программы связан с её скоростью: жители не ждут по нескольку лет, а переезд в новые дома осуществляется в течение 8–9 месяцев после начала строительства.

Как отметил аким Акмолинской области, программа доказала свою эффективность и социальную выгоду, а модернизация жилого фонда позволила обеспечить сотни семей современными условиями проживания. Работа по реновации будет продолжена.