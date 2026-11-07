Как в Акорде встретили Эмомали Рахмона 

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как принимали гостя и какие моменты остались в объективе фотографа - в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Акорда

В зале Акорды выстроился почетный караул. Парадная форма, белые перчатки, ровные ряды военнослужащих — каждая деталь подчеркивала торжественность приема.

Церемонию сопровождал Президентский оркестр.

В центре зала - Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, за ними - представители официальных делегаций.

Акорда

В объектив попали и менее формальные моменты: короткие разговоры участников встречи, папки с документами в руках, работа фотографов и операторов. Эти кадры дополняют официальную хронику визита.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление, в котором определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества Казахстана и Таджикистана.

Акорда

Касым-Жомарт Токаев также наградил Эмомали Рахмона орденом Qoja Ahmet Yasaui, подчеркнув многовековую дружбу и духовную близость двух народов.

Акорда

"Этот орден имеет особое значение как символ признания выдающихся заслуг Президента Таджикистана в области образования, науки, культуры и в международной сфере. Ходжа Ахмет Яссауи – это фигура глобального масштаба, поскольку именно он принес в наш регион знания, основанные на принципах просвещенности, гуманизма и прогресса. Благодаря Ходже Ахмету Яссауи мы стали именно таковыми, каковыми являемся и по сей день. Его учение повлияло на эволюцию менталитета, этнического кода, мировоззрения казахского народа. Поэтому мною было поручено организовать по всей стране разъяснение сути учения великого Ходжи Ахмета Яссауи начиная со старших классов, в университетах, армии, правоохранительных органах и во всех учреждениях. Это не временная кампания, а большая идеологическая работа. Речь не идет о слепом поклонении, речь о глубоких знаниях научного, литературного, философского направления великого гуманиста Ходжи Ахмета Яссауи. Именно поэтому мною была учреждена эта высокая награда, и именно поэтому я сегодня вручил ее нашему уважаемому гостю – Эмомали Шариповичу Рахмону", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Акорда

Автор фото: Сырым Рахимбеков.