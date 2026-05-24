Как в Алматы модернизируют арычную систему

В Алматы продолжают обновлять арычные сети и систему отвода дождевой воды.

С 2021 года реализуются три крупных проекта по модернизации системы водоотведения общей стоимостью 16,5 млрд тенге. В центральной части города работы уже полностью завершены – там обновили 76,6 км сетей. В восточных и западных районах реконструкция продолжается и должна завершиться в этом году.

Во время сильных дождей в городе усиливается контроль за состоянием арыков и ливневой канализации. Специалисты регулярно очищают сети и водопропускные сооружения, чтобы вода быстрее уходила и не скапливалась на улицах.

В последние годы в городе стали чаще происходить кратковременные, но очень интенсивные ливни – за 1-2 часа может выпадать до половины месячной нормы осадков. Дополнительную нагрузку на систему создаёт плотная застройка и большое количество асфальтированных территорий.

Чтобы снизить риск подтоплений, ведётся постоянный мониторинг проблемных участков. Их постепенно включают в планы реконструкции и обновления системы водоотведения.