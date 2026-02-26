Как в Астане готовятся к референдуму по Конституции
Астана продолжает подготовку к предстоящему всенародному голосованию, назначенному на 15 марта. Казахстанцы в этот день, напомним, будут выбирать будущее страны. Нам предстоит отдать голос "за" или "против" новой редакции Конституции. Сколько столичных жителей смогут проголосовать на референдуме? И кто захотел выступить в качестве наблюдателей? Подробности в материале BAQ.kz.
