1 июня в Астане пройдут сотни праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Под общей темой "Астана балалары" жителей и гостей столицы ждут концерты, спортивные состязания, семейные фестивали, спектакли, флешмобы и мастер-классы, передает BAQ.KZ.

Праздничная программа охватывает почти все районы города, включая школы, парки, культурные и досуговые центры.

В 11:00 часов 30 мая в кризисном центре "Үміт" пройдет концертная программа "Балалық шақ - балдәурен". В 15:00 в парке "Коктал" состоится спортивный семейный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Для жителей района "Сарыарка" будут организованы весёлые старты под названием "Папа, мама и я – спортивная семья".

30 мая Симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева представит музыкальную программу "Өнерлі ұрпақ". Мероприятие состоится в 12:00 и 15:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых Сил Республики Казахстан с участием юных исполнителей классической музыки.

31 мая в 12:00 на ледовой арене "Тарлан" пройдут весёлые старты на льду для маленьких посетителей. 31 мая и 1 июня в парке "Жетісу" состоится семейный развлекательно-познавательный фестиваль "БөпеFair". Мероприятие направлено на организацию семейного досуга, развитие совместного творчества и укрепление семейных ценностей. Гостей ждут тематические активности, игры, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи.

1 июня в организациях образования города начнут работу летние лагеря. 1 июня в ТРЦ "Abu Dhabi Plaza" пройдет праздничная анимационная программа для детей. В программе — крафтовые игры, лепка, изготовление открыток, кукольный спектакль, аквагрим, преображения и яркий флешмоб с участием музыкальной группы Life Band.

1 июня в 10:00 на площадке баскетбольного корта "Колизей" в Студенческом парке (со стороны улицы Мунайтпасова) состоятся весёлые старты "Толағай" среди детей района Алматы. К участию приглашаются все желающие жители района.

1 июня в районе "Нура" в рамках празднования Дня защиты детей пройдёт мероприятие "Ұлттық құндылық – бала тәрбиесі". Программа будет организована на трёх локациях ЖМ "Үркер": сквер средней школы №69 – начало в 10:30 часов, сквер "ФОК" – начало в 11:00 часов и сквер "Айғыржал" – начало в 11:30 часов.

С 10:00 до 14:00 часов 1 июня на Городской площади будет организован большой праздничный концерт учащихся Школы искусств №2 "Өнерліміз бәріміз, бақыттымыз бәріміз", а также выставка-концерт "Біз бақытты балдырған".

С 10 утра до 14:00 дня 1 июня в Центральном парке столицы будут работать специальные зоны, где консультации для горожан будет проводить Центр психологической поддержки.

В 12:00 часов в Камерном зале столичной филармонии пройдет интерактивная лекция-концерт "Ұлт аспаптар әлеміне саяхат" в исполнении ансамбля народной музыки "Сарыарка".

Также 1 июня в 11:00 в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького состоится показ сказки Владимира Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала". Зрителей ждёт добрая сказка о дружбе, смелости и семейных ценностях, наполненная волшебной атмосферой и увлекательными приключениями. В этот же день на территории школ, дворовых спортивных площадках, на Аллее писателей среди учащихся организуют "Веселые старты".

С 14:00 до 17:00 на Городской площади состоится открытие семейного проекта "Отбасы Time". В течение летнего периода в парках столицы запланированы культурные и познавательные мероприятия, направленные на организацию семейного досуга. Актуальная информация размещается на официальной Instagram-странице Управления культуры города Астаны — @astana.madeniet.

В этот же день, в честь Дня защиты детей, в столице состоится II Международный фестиваль клоунов. В рамках фестиваля в 11:00 на бульваре Нұржол стартует парад клоунов с участием артистов из разных стран (шествие пройдёт от монумента "Бәйтерек" до парка "Ғашықтар", расположенного напротив ТРЦ "Хан Шатыр"). Завершится праздничное мероприятие благотворительным гала-концертом на сцене Казмедиа Холла в 16:00, посвящённым самым юным жителям столицы.

Столичный театр кукол в день праздника представит спектакль "Мир кошек". Показы состоятся в 12:00 и 16:30. Юных зрителей ждёт увлекательная история и атмосфера волшебства.

С 12.00 до 14.00 часов праздничный концерт состоится в ЖМ "Коктал-2" (сквер "Коргалжын").

Также 1 июня Столичный цирк приглашает на праздничную программу "ХороШоу". Зрителей ждут воздушные гимнасты, акробаты, виртуозные жонглёры и танцевальные номера. Начало в 17:00.

В день праздника в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоится показ сказки "Асан и Үсен". Начало спектакля — в 15:00.

В парке "Жетісу" готовится концертная программа, в Колизее "NS Street Life" будет праздничное мероприятие "Толағай" с участием детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В 11:00 часов на Аллее писателей развернутся веселые спортивные состязания среди юных астанчан и конкурс рисунктов на асфальте "Бақытты балалық шақ".

С 11:00 до 17:00 на территории "Демалыс променад" можно будет посетить концерт, мастер-классы, спортивные соревнования с участием особенных детей и их родителей.

В этот же день в столице состоится торжественное открытие десятков дворовых территорий с развлекательной программой для юных жителей.

В 13.00 часов в жилых массивах столицы "Өндіріс", "Кирпичный", "Казгородок" готовят праздничные мероприятия для горожан. Концерты "Бақытты балалық шақ" пройдут в скверах "Айгыржал" и "Жагалау".

В парке "Ғашықтар" 1 июня развернется "EUROFEST 2025" с ярмаркой, конкурсами, играми и квестами для гостей.

Во Дворце школьников имени аль-Фараби также готовят насыщенную программу – концерт "Балалықтың бойтұмары", спортивную эстафету, рисунки на асфальте и игры.

2 июня в столице состоится открытие летних пришкольных спортивно-игровых площадок "Дидарлы жаз 2025", а также летнего школьного лагеря "Саз әлемі".

В этот же день в жилых массивах "Промышленный", "Куйгенжар", "Мичурино", микрорайон "Отау" готовят ко Дню защиты детей праздничные мероприятия для горожан.

В этот день в 11.00 часов Общественный фонд "Особые праздники" на летней площадке центра семейного отдыха "Ailand" готовят концерт.