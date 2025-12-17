Как в Астане помогают бездомным в период зимних холодов
Чаще всего они находятся в подъездах жилых домов и подвальных помещениях.
С наступлением зимних холодов в Астане усиливается работа по выявлению и оказанию помощи бездомным гражданам. Полиция ежедневно проводит рейды в местах их возможного пребывания — подъездах жилых домов, подвальных помещениях, остановочных павильонах и заброшенных зданиях. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие меры принимают городские службы для помощи бездомным в зимний период и с какими трудностями они сталкиваются при этой работе.
По словам заместитель начальника ДП города Астаны Ержана Адильбекова, с наступлением морозов сотрудники полиции ежедневно фиксируют обращения и случаи пребывания бездомных граждан.
Чаще всего они находятся в подъездах жилых домов, подвальных помещениях, на остановках общественного транспорта, а также в заброшенных зданиях. В этих локациях полиция проводит регулярные рейды и ежедневные обходы.
"При выявлении гражданина, состояние которого представляет угрозу для жизни и здоровья, сотрудники полиции в первую очередь оценивают его состояние. При необходимости вызывается медицинская бригада, организуется доставка в Центр адаптации, устанавливается личность и проверяются документы. Все действия фиксируются в установленном порядке", – пояснил Ержан Адильбеков.
При этом, как отмечают в департаменте, работа с бездомными осложняется рядом факторов. Среди основных трудностей – отсутствие документов, отказ сообщать персональные данные, состояние алкогольного опьянения, агрессивное поведение, а также нежелание самих граждан направляться в Центры адаптации.
"В связи с понижением температуры в столице полиция проводит усиленные профилактические мероприятия и специальные рейды, направленные на выявление людей, нуждающихся в срочной помощи", – отметил Адильбеков.
В Департаменте полиции Астаны также обратились к жителям города с просьбой не оставаться равнодушными. В случае обнаружения человека, которому требуется помощь в морозы, рекомендуется вызвать скорую помощь по номеру 103 и сообщить в полицию о месте его нахождения. По возможности следует дождаться прибытия служб, не предпринимая действий, которые могут ухудшить состояние пострадавшего.
"Работа по обеспечению общественной безопасности и оказанию помощи гражданам в зимний период будет продолжена", – подчеркнул заместитель начальника ДП Астаны Ержан Адильбеков.
