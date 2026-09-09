Как в столице помогают людям без определенного места жительства

В столичном районе «Алматы» продолжается работа с людьми без определенного места жительства.

Как сообщили в Департаменте полиции города, специалисты не только выявляют граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но и помогают им восстановить документы, пройти медицинское обследование и получить доступ к необходимым социальным услугам.

С чего начинается помощь

Совместную работу проводят аппарат акима района «Алматы», районное управление полиции и Управление здравоохранения.

Одно из важных направлений – восстановление и оформление документов. Без них человеку сложно официально устроиться на работу, получать социальную поддержку и самостоятельно решать повседневные вопросы.

После восстановления документов у граждан появляется возможность вернуться к полноценной жизни и трудоустройству.

Зачем нужно обследование

Еще одно направление – медицинская помощь. Гражданам оказывают содействие в прохождении обследований, чтобы специалисты могли своевременно выявить возможные заболевания и при необходимости направить человека на лечение.

Отдельное внимание уделяется профилактике инфекционных заболеваний и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Безопасность города

Такая работа важна не только с социальной, но и с точки зрения общественной безопасности. Своевременное взаимодействие профильных служб позволяет решать возникающие социальные и санитарные вопросы и поддерживать порядок в городской среде.

При этом главная задача – не просто выявить человека, оказавшегося без жилья, а помочь ему получить необходимые документы и медицинскую поддержку, воспользоваться социальными услугами и сделать шаг к самостоятельной жизни.