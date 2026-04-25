Куда могут обратиться астанчане, оказавшиеся в трудных обстоятельствах

В последние годы в Казахстане наблюдается постепенная трансформация подходов к социальной политике, где акцент смещается от традиционного оказания помощи к формированию устойчивых механизмов поддержки населения. В центре внимания оказываются не только отдельные меры социальной защиты, но и институциональные структуры, способные обеспечивать комплексное сопровождение граждан на разных этапах их жизненного пути. Подробнее о том, как реализуется этот подход в столице, рассказывает BAQ.kz.

Одним из таких механизмов в столице стал Центр поддержки института семьи «Жанұя», функционирующее при акимате города Астаны. Он фактически выполняет функцию связующего звена между государственными органами, социальными службами и населением. Его деятельность отражает более широкую тенденцию — переход к модели «социального сервиса полного цикла», где человек получает не разрозненные консультации, а целостное сопровождение своей ситуации.

В условиях роста урбанизации, изменения структуры семейных отношений и увеличения количества социальных рисков возрастает необходимость в учреждениях, способных оперативно реагировать на широкий спектр запросов — от материальных трудностей до психологической нестабильности. Именно такие центры становятся индикатором зрелости социальной системы города, демонстрируя, насколько эффективно государство способно адаптироваться к меняющимся потребностям населения.

Данная структура представляет собой многопрофильный центр, объединяющий сразу несколько направлений помощи населению. Здесь граждане могут получить социальную, юридическую, психологическую и консультационную поддержку в зависимости от характера своей жизненной ситуации. Особенность работы учреждения заключается в комплексном подходе, когда проблема семьи рассматривается не фрагментарно, а всесторонне — с учетом правовых, социальных и эмоциональных факторов.

По словам специалистов центра, ключевыми принципами их деятельности являются доступность услуг, адресность помощи и системность в решении возникающих проблем. Такой подход позволяет не только реагировать на обращения граждан, но и предотвращать развитие кризисных ситуаций в семьях.

Общая динамика обращений и нагрузка на центр

В течение первого квартала 2026 года Центр «Жанұя» зафиксировал значительный поток обращений со стороны жителей столицы. За период с января по март в учреждение обратились 16 840 человек. При этом общее количество обращений составило 18 113, что объясняется тем, что многие граждане обращались одновременно по нескольким вопросам — от социальных выплат до семейных и юридических проблем.

Средняя ежедневная нагрузка на специалистов составляла порядка 300–310 человек. Это свидетельствует о высокой востребованности центра как ключевой точки социальной поддержки населения города.

Анализ обращений показывает, что граждане чаще всего нуждаются в комплексной помощи, которая включает одновременно консультации юристов, психологов и социальных работников. Такая многослойность запросов формирует необходимость постоянного взаимодействия специалистов разных направлений внутри учреждения.

Юридическая поддержка и развитие медиации

Одним из наиболее загруженных направлений работы центра остается юридическая помощь. За отчетный период было зарегистрировано 869 обращений, из которых 325 касались консультаций юристов, а 544 — процедур медиации.

Отдельное внимание уделяется развитию института медиации, который в последние годы становится все более востребованным инструментом урегулирования конфликтов. Граждане все чаще предпочитают решать споры без обращения в суд, используя посредничество специалистов.

Наиболее распространенными темами юридических обращений остаются расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества, жилищные споры, вопросы кредитной задолженности, трудовые конфликты и исполнительное производство.

Специалисты отмечают, что уровень правовой грамотности населения постепенно растет. Это выражается в том, что граждане приходят с более структурированными запросами и лучше понимают свои права и возможные пути их защиты.

Психологическая помощь населению

Не менее важным направлением деятельности центра является психологическая поддержка. За три месяца специалисты провели 236 индивидуальных консультаций.

Психологическая служба работает не только с последствиями кризисных ситуаций, но и занимается профилактикой эмоционального выгорания, семейных конфликтов и стрессовых состояний.

Особое внимание уделяется семьям с детьми, а также гражданам, переживающим сложные жизненные периоды, такие как развод, потеря работы или длительное эмоциональное напряжение.

Постепенно психологическая помощь перестает восприниматься как второстепенная услуга и становится неотъемлемой частью системы социальной поддержки. Это отражает изменение общественного отношения к вопросам психоэмоционального здоровья.

Цифровизация социальных услуг

Важным направлением развития центра является внедрение цифровых технологий. Через портал социальных услуг за отчетный период поступило 9 809 обращений.

Из них 5 895 заявок были приняты в обработку, а 3 914 граждан получили консультации по вопросам социальных пособий, выплат и других мер государственной поддержки.

Цифровые сервисы позволяют существенно ускорить процесс рассмотрения обращений и снизить нагрузку на очный прием. Кроме того, они повышают прозрачность системы социальной помощи.

Наиболее активно онлайн-услугами пользуются молодые семьи и граждане, обладающие базовыми цифровыми навыками. Это способствует постепенному переходу части услуг в дистанционный формат.

Социальное сопровождение семей

Отдельное направление работы центра связано с сопровождением семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Это наиболее комплексный вид деятельности, включающий выездные проверки, мониторинг условий жизни и индивидуальную работу с каждой семьей.

За отчетный период специалисты провели 895 консультаций и 157 выездов по месту жительства граждан. В ходе обследования было изучено 67 семей.

По результатам анализа 22 семьи были взяты на сопровождение, а 34 семьи успешно вышли из кризисного состояния после получения поддержки.

В настоящее время под постоянным сопровождением находятся 109 семей. С ними ведется системная работа, включающая взаимодействие социальных работников, психологов и при необходимости представителей государственных органов.

Благотворительная помощь и партнерские программы

Существенную роль в деятельности центра играет сотрудничество с благотворительными организациями и частными меценатами.

За три месяца 416 семей получили различную помощь, всего было оказано 536 видов поддержки. Это включало продуктовые наборы, школьные принадлежности, одежду, топливо для отопления, сертификаты и другие формы социальной помощи.

Особо отмечается вклад фонда «Зекет», а также участие частных благотворителей, которые оперативно откликаются на запросы граждан.

Такая система взаимодействия позволяет быстро реагировать на срочные потребности семей и расширять объем адресной помощи.

По словам руководителя отдела по взаимодействию со СМИ Макпал Орынбетовой, значительная часть помощи была оказана при активном участии благотворительного фонда «Зекет», а также частных благотворителей, которые откликнулись на запросы граждан.

«Мы наблюдаем устойчивое усиление роли благотворительного сектора в системе социальной поддержки. Благодаря сотрудничеству с фондом «Зекет» и частными инициативами нам удается оперативно реагировать на обращения граждан и расширять объем адресной помощи. Это особенно важно в ситуациях, когда семьи нуждаются в срочной поддержке и не могут ждать длительных процедур оформления», — отметила Макпал Орынбетова.

Она подчеркнула, что каждая семья рассматривается отдельно и помощь формируется исходя из конкретной жизненной ситуации.

«Наша работа строится на индивидуальном подходе. Мы анализируем потребности каждой семьи, чтобы помощь была максимально эффективной. Важно не просто оказать поддержку, а добиться реального улучшения жизненной ситуации людей», — добавила она.

Как отметила руководитель, в дальнейшем планируется расширение партнерской сети, а также внедрение дополнительных цифровых механизмов учета и распределения помощи.

Многоуровневая система приема обращений

В отчетном периоде отдел приема граждан обработал 5 009 обращений, поступивших через различные каналы связи.

Структура распределения выглядит следующим образом:

2 477 обращений поступило через районные акиматы

732 гражданина были приняты на личных приемах руководства

1753 обращения поступили через «Отбасы банк»

47 обращений через зону самообслуживания «Нәтиже»

1 273 обращения через call-центр

Такая многоуровневая система позволяет обеспечить равномерную нагрузку и доступность услуг для всех категорий населения.

Образовательные и культурные мероприятия

В рамках работы по укреплению института семьи центр провел 8 культурных мероприятий, в которых приняли участие около 150 человек. Эти события были приурочены к государственным и общественно значимым датам, включая Наурыз мейрамы и Международный женский день.

Также организовано 10 обучающих мероприятий для 665 участников. Тематика охватывала вопросы семейной психологии, профилактики конфликтов, развития эмоционального интеллекта и укрепления семейных ценностей.

Отдельно была проведена лекция для студентов университета «Туран-Астана», посвященная сохранению семьи и снижению уровня разводов.

Информационная работа и открытость

Для повышения правовой и социальной грамотности населения проведен День открытых дверей с участием юристов и государственных органов.

Кроме того, опубликовано более 150 информационных материалов, направленных на разъяснение социальных услуг, прав граждан и механизмов получения помощи.

Случаи семейно-бытового насилия

За отчетный период зафиксировано 4 обращения по фактам семейно-бытового насилия. По каждому случаю была оказана индивидуальная поддержка, проведены консультации и организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Специалисты подчеркивают, что даже единичные случаи требуют комплексного реагирования и межведомственного взаимодействия.

Общие итоги работы центра

По итогам первого квартала 2026 года Центр «Жанұя» подтвердил свой статус одного из ключевых социальных институтов столицы.

Рост количества обращений, развитие цифровых сервисов, расширение выездной работы и укрепление партнерства с благотворительными организациями свидетельствуют о системном развитии учреждения.

Центр продолжает совершенствовать механизмы социальной поддержки, делая акцент на профилактике кризисных ситуаций, повышении правовой и психологической грамотности населения, а также расширении доступных форм помощи.

В целом его деятельность способствует формированию устойчивой системы социальной поддержки, ориентированной на реальные потребности семей и укрепление социальной стабильности в городе.

Анализ деятельности Центра «Жанұя» позволяет рассматривать его не только как учреждение, оказывающее услуги, но и как элемент более широкой социальной инфраструктуры, влияющей на качество общественных отношений в целом. В современных условиях подобные структуры приобретают значение неформальных стабилизаторов социальной среды, снижая уровень конфликтности и повышая устойчивость семейных институтов.

Отдельного внимания заслуживает тенденция постепенного изменения поведения самих граждан. Рост обращений и расширение спектра запросов свидетельствуют не только о наличии проблемных ситуаций, но и о формировании культуры обращения за профессиональной помощью. Это означает, что население все чаще рассматривает государственные и социальные службы как доступный и легитимный инструмент решения жизненных трудностей.

В перспективе развитие подобных центров может стать основой для формирования более гибкой модели социальной политики, в которой приоритетом будет не только реагирование на уже возникшие кризисы, но и их раннее выявление через цифровые технологии, межведомственное взаимодействие и расширение профилактических программ.

Таким образом, опыт работы центра демонстрирует, что эффективность социальной поддержки во многом определяется не количеством предоставленных услуг, а качеством их интеграции в единую систему сопровождения человека. Именно такой подход позволяет выстраивать долгосрочную устойчивость общества, где каждая семья имеет возможность своевременно получить необходимую помощь и ресурсы для стабилизации своей жизненной ситуации.