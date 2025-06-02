Саранча снова атакует посевы в южных регионах Казахстана. В этом году вспышки нашествия зафиксированы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и приграничных с Россией областях. Однако, несмотря на многолетнюю борьбу с крылатым вредителем, вопрос "Что с ней делать?" по-прежнему остаётся открытым. Особенно после сегодняшнего ответа вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На брифинге в Мажилисе журналист напомнил чиновнику его прежние слова, прозвучавшие ещё во времена работы в Минторговли: якобы тогда Жумангарин предлагал "инновационное решение" - делать чипсы из саранчи.

"Когда я предлагал делать чипсы из саранчи? Что вы придумываете?", - возмутился Жумангарин.

Журналист напомнил: речь шла о признании саранчи как "халяльного продукта".

"Я разве сказал, что её надо кушать? Я сказал, что она халяльный продукт", - возразил вице-премьер.

Тем не менее, уточнить, что конкретно можно сделать с халяльной, но несъедобной саранчой, Жумангарин не смог.

"Вы мне скажите, что с ней сделать. Вы же министр у нас", - спросил журналист. "Ну и что, что я министр? Я сказал, вы сделали фактчекинг. Даже ДУМК подтвердил, что саранча халяльный продукт. Я разве сказал, что её надо кушать? Что хотите, то и делайте с ней", - ответил Жумангарин.

Тем не менее заместитель премьер-министра рассказал о проводимой работе по борьбе с вредителем.

"Я сегодня утром провёл республиканский оперативный штаб по саранче. Мы, наверное, будем жесткие меры принимать против тех, кто ложную информацию распространяет. Потому что это несёт панику. В Кызылординской области работы заканчиваются, никакого урона посевам это не принесло. То же самое в Туркестанской: уже практически закончились работы, в Жамбылской области и так далее. Сейчас основной упор, как обычно в этот период происходит, это граница Актюбинской и Костанайской области и граница с Российской Федерацией. Это наиболее опасный регион, поскольку у нас Костанайская область - это житница, оттуда дальше может перекинуться на Акмолинскую область", - сказал Жумангарин.

Он сообщил, что министр (сельского хозяйства – прим. ред.) уже вылетел в Актюбинскую и Костанайскую области. Именно в этих регионах будет проведена масштабная работа по борьбе с саранчой.

"Я 100% уверен, никаких отрицательных последствий не будет, потому что прошлогодний опыт, он очень значим для нас. В этом году у нас группировка гораздо больше, мы купили дроны, сейчас. 3445 человек, надо уточнить эту цифру, мы вывели на поля для обследования, это вот с биржи труда люди", - сказал вице-премьер.

Также Жумангарин напомнил, что саранча – не случайный гость, а древний "сосед" человека по экосистеме.