Как в Казахстане будут бороться с фейками и ИИ во время выборов в Курултай

Во время подготовки к выборам в Курултай государственные органы заранее разработали механизмы противодействия дезинформации и фейкам, чтобы минимизировать их влияние на общественное мнение. Об этом рассказал руководитель Информационно-координационного центра Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан Руслан Бекарсланов на экспертной встрече в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

По его словам, чаще всего объектами информационных атак становятся государственные органы, деятельность которых вызывает наибольший общественный интерес.

«Наиболее часто фейки распространяются вокруг тем, связанных с национальной безопасностью, Министерством обороны, Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Чем выше общественный интерес к теме, тем быстрее распространяется недостоверная информация», – отметил Руслан Бекарсланов.

Он сообщил, что во время подготовки к предыдущим электоральным кампаниям Центр отказался от исключительно реактивного реагирования и перешел к проактивной модели работы.

«Мы заранее изучили, какие фейки распространялись во время выборов и референдумов в разных странах мира, сформировали базу возможных сценариев и подготовили информационные материалы еще до появления подобных сообщений. Это позволило значительно сократить время реакции и снизить эффективность распространения дезинформации», – пояснил он.

По словам руководителя Центра, особое внимание уделялось координации работы государственных органов, поскольку именно они являются первоисточниками официальной информации.

«Ни Центр, ни средства массовой информации не могут предоставить информацию быстрее и точнее, чем государственный орган, который непосредственно отвечает за соответствующую сферу. Поэтому важно оперативно информировать граждан и проводить разъяснительную работу», – подчеркнул Руслан Бекарсланов.

Он также отметил, что Центр занимается не только противодействием фейкам, но и повышением цифровой и медиаграмотности населения.

По словам Бекарсланова, специалисты Центра регулярно выявляют новые технологии информационных манипуляций. Одним из последних примеров стали сети автоматизированных аккаунтов, которые создают иллюзию массового обсуждения определенных тем в социальных сетях.

В свою очередь вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что с развитием технологий искусственного интеллекта полностью исключить случаи их недобросовестного использования невозможно.

«Добросовестные пользователи цифровых платформ маркируют контент и сообщают, что он создан с использованием искусственного интеллекта. Однако всегда будут те, кто попытается использовать такие технологии в недобросовестных целях. Чем активнее цифровизация внедряется в различные отрасли, тем больше появляется подобных рисков», – сказал вице-министр.

Он призвал граждан соблюдать базовые правила цифровой безопасности, пользоваться только официальными интернет-ресурсами и внимательно относиться к информации, распространяемой в сети.