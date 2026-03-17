В В тюрьмах Казахстана содержатся более 30 тысяч человек. При этом большинство исправительных учреждений были построены еще в 1930–1980-х годах и сегодня нуждаются в модернизации. В МВД рассказали, как планируется обновлять систему, строить новые тюрьмы и улучшать условия содержания - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Износ учреждений

Большинство зданий учреждений уголовно-исполнительной системы Казахстана сегодня серьезно изношены. Как сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции, большинство учреждений были построены еще в 1930–1980-х годах. Поэтому сегодня система нуждается в поэтапном обновлении.

Новые тюрьмы

В ведомстве отметили, что в рамках Концепции правовой политики на 2020–2030 годы в стране реализуются меры по переходу на камерные условия содержания и строительству новых объектов. В 2024 году по Дорожной карте программы партии «AMANAT» завершили строительство восьми жилых блоков в четырех учреждениях УИС — в Павлодарской, Атырауской, Акмолинской областях и в Астане.

Параллельно идет анализ технического состояния следственных изоляторов. Вместе с местными исполнительными органами прорабатываются проекты модернизации, в том числе с привлечением частных инвестиций. В Алматы уже введено в эксплуатацию учреждение для несовершеннолетних на 150 мест, построенное без бюджетных средств. Кроме того, рассматриваются проекты строительства женского учреждения в Шымкенте и общежития в Жамбылской области. Их реализация будет зависеть от финансирования.

Медицинская помощь заключенным

Отдельно в МВД подчеркнули, что медицинское обслуживание лиц передано в ведение Министерства здравоохранения. Это позволило повысить качество и доступность медицинской помощи, сообщили в МВД РК.

Кроме того, в учреждениях УИС сегодня организовано производство различной продукции.

«В учреждениях УИС организовано производство широкого спектра продукции, включая форменное обмундирование, вещевое имущество, продукты питания, изделия из дерева и металла, строительные материалы и другую продукцию», - говорится в ответе на запрос редакции.

Обучение

В учреждениях УИС осужденным предоставляют возможность получить техническое и профессиональное образование. Как пояснили в МВД, перечень специальностей формируется с учетом ситуации на рынке труда и согласовывается с местными исполнительными органами. При этом список профессий планируют корректировать в зависимости от современных требований и возможностей организации обучения в самих учреждениях.

В 2023–2024 учебном году обучение прошли 2 884 осужденных. Они получили дипломы по рабочим специальностям, среди которых токарь, швея, автослесарь, газоэлектросварщик, повар и другие. Еще более 200 человек завершили краткосрочные курсы и получили сертификаты по таким направлениям, как мастер ногтевого сервиса, парикмахер, повар, закройщик и другим.

Защита прав

Для женщин, содержащихся в учреждениях УИС, на постоянной основе организованы видеозвонки с семьями. В МВД отмечают, что это помогает поддерживать связь с близкими и положительно влияет на процесс ресоциализации.

В ведомстве также сообщили, что для усиления общественного контроля в учреждениях предусмотрена возможность подачи жалоб через терминалы, установленные в каждом отряде, а также проводятся личные приемы. Кроме того, учреждения регулярно посещают представители общественных наблюдательных комиссий, Национального превентивного механизма и Бюро по правам человека. Во всех учреждениях действует система сплошного видеонаблюдения, интегрированная с информационными системами УИС, МВД и органов прокуратуры.

В МВД отмечают, что модернизация уголовно-исполнительной системы будет продолжаться поэтапно. Основные направления — обновление инфраструктуры, развитие образования для осужденных и усиление общественного контроля.